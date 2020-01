AMD : Corsair opte pour les GPU et CPU du concurrent de Nvidia dans ses derniers PC

Corsair dévoile de nouveaux ordinateurs de bureau dédiés aux jeux, avec en leur centre une carte graphique et un processeur dernières générations de chez AMD. De quoi illustrer le retour fracassant du fabricants de puce sur le marché ces deux dernières années.

Depuis l’année 2018, AMD a fait un retour fracassant sur le secteur gaming en proposant des cartes graphiques et processeurs très performants à prix compétitifs, répartis entre entrée, milieu et haut de gamme. De quoi donner du fil à retordre à son concurrent Nvidia, qui ne l’avait pas vu revenir dans le rétroviseur. De plus en plus populaire avec les pc builders qui configurent eux-même leur ordinateur de bout en bout, AMD a également finit par convaincre Corsair, qui s’est reposé sur ses composants pour commercialiser deux nouvelles références : les Vengeance 6 180 et Vengeance 6 182. Ces ordinateurs de gaming, richement décorés de composants Corsair évidemment, du watercooling à la mémoire vive en passant par l’alimentation, ont des fiches techniques extrêmement proches. À tel point que la véritable seule différence est à chercher du côté de la carte mère.

AMD par-ci, AMD par-là

Le Vengeance 6 180 et le Vengeance 6 182 utilisent ainsi le processeur Ryzen 7 3700X et la carte graphique la Radeon RX 5700 XT, une gamme pensée pour le jeu en 1 440p. L’ensemble repose sur des cartes mères qui diffèrent, mais restent bien de chez le même fabricant : le Vengeance 6 180 est doté de l’AMD B450 et le Vengeance 6 182 d’une X570. Le reste est laissé à la marque Corsair.

Des solutions de stockage différentes

Celle-ci a donc inclut un refroidissement maison, le kit de watercooling Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum, une alimentation Corsair RM650 80 Plus Gold, mai des stockages sensiblement différent. Sur le premier ordinateur de jeu, on trouve un combo HHD 2 To et SSD Corsair Force MP510 de 480 Go, tandis que dans l’autre machine se trouvent un seul disque, le SSD Corsair Force MP600 de 1 To. Jamais donnés, les ordinateurs gaming préfabriqués seront onéreux : le Vengeance 6 180 coûtera un coquet $1 999, tandis que le tarif de son comparse plus musclé n’a pas été annoncé.