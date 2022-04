AMD consolide ses capacités en matière de solutions pour les datacenters

Pensando Systems est racheté pour environ 1,9 milliard de dollars par AMD pour élargir le portefeuille de produits du fabricant américain avec un processeur de paquets haute performance et des logiciels déjà déployés via le cloud computing.

Le PDG Prem Jain et l’équipe de Pensando Systems rejoindront AMD au sein du Data Center Solutions Group, dirigé par Forrest Norrod, vice-président senior et directeur général d’AMD, dès que l’acquisition sera validée par les autorités de régulation. La société californienne continuera à se concentrer sur l’exécution de ses feuilles de route en matière de produits et de technologies, mais disposera désormais d’une plus grande envergure pour accélérer ses activités et répondre aux opportunités de marché croissantes auprès d’un plus grand nombre de clients.

We’re excited to be joining the @AMD family as they double down on data center #innovation and customer success. https://t.co/HfNn8RUfOM pic.twitter.com/jJFPHoc3jB — Pensando Systems Inc (@pensandoio) April 4, 2022

“Pour construire un centre de données de pointe avec les meilleures performances, la sécurité, la flexibilité et le coût total de possession le plus bas, il faut une large gamme de moteurs de calcul“, a déclaré Lisa Su, présidente et CEO d’AMD. “Tous les grands clients du cloud et des Original Equipment Manufacturer ont adopté les processeurs Epyc pour alimenter leurs offres de centres de données. Aujourd’hui, avec notre acquisition de Pensando, nous ajoutons une plateforme de services administrés de premier plan à notre portefeuille de CPU, GPU, FPGA et SoC adaptatifs de haute performance. L’équipe apporte une expertise de classe mondiale et une expérience éprouvée en matière d’innovation au niveau des puces, des logiciels et des plateformes, ce qui accroît notre capacité à offrir des solutions de premier plan à nos clients du cloud, des entreprises et de la périphérie“. Prem Jain, PDG de Pensando, a ajouté : “Nous sommes ravis de rejoindre la famille AMD. Nos cultures communes de l’innovation, de l’excellence et de l’attention sans relâche portée aux partenaires et aux clients en font une combinaison idéale. Ensemble, nous disposons du talent et des outils nécessaires pour concrétiser la vision de nos clients sur l’avenir de l’informatique. En moins de cinq ans, Pensando a réuni une équipe d’ingénieurs de premier ordre, experts dans la construction de systèmes, ainsi qu’un écosystème riche et profond de partenaires et de clients qui ont actuellement déployé plus de 100 000 plateformes Pensando en production. L’association avec AMD contribuera à accélérer la croissance de notre activité principale et nous permettra d’atteindre une base de clients beaucoup plus large sur davantage de marchés.”

Pensando arme AMD dans le cloud

Les produits de Pensando sont déjà déployés à grande échelle chez des clients de l’informatique dématérialisée et des entreprises, notamment Goldman Sachs, IBM Cloud, Microsoft Azure et Oracle Cloud. La plateforme de services administrés haute performance et hautement évolutive de Pensando comprend un processeur de paquets programmable qui peut être distribué à travers un réseau pour accélérer efficacement plusieurs services d’infrastructure simultanément, en déchargeant les charges de travail du CPU et en augmentant la performance globale du système. Combinée aux logiciels de Pensando, la plateforme offre des performances, une échelle, une flexibilité et une sécurité sans précédent. Dans des déploiements en cloud réels, la solution de Pensando démontre une performance entre 8x et 13x supérieure à celle des solutions concurrentes.