Amazon vient de lancer sa première gamme de téléviseurs, Fire TV Omni

Amazon officialise ses premiers téléviseurs, tous 4K, avec Alexa. Deux gammes distinctes, Fire TV Omni et Fire TV Serie 4.

Il y a quelques jours, une rumeur évoquait que Amazon s’apprêtait à lancer un tout nouveau produit, sa propre gamme de téléviseurs. Et il s’avère que ces rumeurs étaient dans le vrai. Le géant spécialiste du e-commerce américain vient en effet d’officialiser sa première gamme de téléviseurs, des appareils baptisés Fire TV Omni. Et comme souvent sur ce marché, ceux-ci se déclinent en diverses tailles.

Il y a au total cinq tailles de diagonale : 43, 50, 55, 65 et 75 pouces. Tous les modèles offrent une résolution 4K. Autrement dit, les clients intéressés feront leur choix uniquement sur la taille de la dalle, ce qui leur convient le plus. Les seuls différences techniques sont à mettre au crédit des modèles 65 et 75 pouces, avec la prise en charge du Dolby Vision. Pour le reste, tous les modèles partagent les mêmes fonctionnalités, à savoir des ports HDMI 2.0, un port HDMI eARC 2.1 et, comme attendu avec Amazon, l’intégration de l’assistant numérique vocal Alexa.

Ces téléviseurs tournent par ailleurs sous Amazon Fire TV, le même OS que celui intégré dans les dongles Fire TV, et disposent d’une télécommande Fire TV Alexa Voice Remote. Voilà en tous les cas une direction très intéressante, et pas très surprenante, pour l’entreprise. Le géant américain crée ses propres gammes de produits depuis des années, sur le marché de la tech comme ailleurs. Qu’il se lance aujourd’hui dans les téléviseurs n’est donc pas très étonnant.

En plus des Fire TV Omni, Amazon a introduit les Fire TV Serie 4, des TV 4K moins onéreux que ceux présentés aujourd’hui. Pour l’heure, ces téléviseurs ne sont pas disponibles en France. Si vous souhaitez en savoir plus, direction la page dédiée sur le site Amazon US.