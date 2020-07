Amazon veut que vous réutilisiez ses cartons

Le carton est aujourd'hui omniprésent dans nos vies, que vous ayez l'habitude de commander en ligne ou non, d'ailleurs. Et il n'est pas nécessairement destiné à finir directement dans la poubelle jaune. Amazon vous donne aujourd'hui des idées.

Si vous avez déjà acheté en ligne, en particulier chez Amazon, il y a de fortes chances que vous ayez des cartons vides non utilisés. Soit on les jette directement pour être recyclés, soit on les garde, pensant s’en servir ultérieurement pour y ranger ceci ou cela. Il est aussi possible d’en faire quelque chose de totalement différent. Et c’est ce que Amazon souhaite aujourd’hui mettre en avant.

Amazon veut vous faire réutiliser ses cartons

Selon un communiqué officiel du géant : “l’emballage durable est une priorité chez Amazon. Nous utilisons moins de matériaux et nous travaillons constamment à réduire l’emballage en lui-même pour mieux correspondre à ce que vous commandez. Nos équipes d’ingénieurs ont même calculé la quantité de matériau que nous pouvons retirer des boîtes tout en nous assurant que vos commandes arrivent intactes.”

Et c’est précisément dans cette optique que Amazon liste aujourd’hui un certain nombre de choses que vous pouvez réaliser facilement avec vos cartons Amazon, si vous en avez l’envie, bien évidemment. Parmi les idées suggérées par le géant américain, on retrouve notamment la construction d’un château fort. Diablement efficace auprès des plus jeunes. Le spécialiste du e-commerce propose aussi d’en faire une petite maison pour votre chat, une voiture, un moulin à vent pour un mini golf, une fusée ou encore un costume de robot.

et vous donne de jolies idées

Des idées toujours très drôles, sympathiques et intéressantes à réaliser. Et qui sait, peut-être cela permettra-t-il effectivement d’augmenter le taux de réutilisation de ces cartons. Si vous êtes intéressé(e), direction le site Amazon pour tous les détails.