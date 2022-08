Amazon va racheter iRobot pour 1,7 milliard de dollars, de quoi renforcer encore sa présence sur le marché de la robotique grand public. Le fabricant des robots aspirateurs Roomba a beaucoup à gagner.

Amazon a décidé de racheter iRobot pour 61 $ par action, un accord exclusivement en cash qui valorise le fabricant des robots aspirateurs Roomba à hauteur de 1,7 milliard de dollars. Les deux entreprises ont fait cette annonce surprise il y a quelques heures seulement.

Amazon va racheter iRobot pour 1,7 milliard de dollars

Cette acquisition viendra renforcer encore la présence d’Amazon sur le marché de la robotique grand public. Le géant du e-commerce américain a parié gros l’année dernière en dévoilant son robot domestique Astro, un appareil à 1 500 $ équipé de l’assistant numérique vocal Alexa et qui peut suivre les utilisateurs dans tous les coins de leur maison. La multinationale a aussi lancé tout un tas d’appareils et accessoires que les clients peuvent contrôler avec leur voix, qu’il s’agisse de thermomètres, ampoules ou même fours à micro-ondes.

De quoi renforcer encore sa présence sur le marché de la robotique grand public

“Pendant de nombreuses années, l’équipe iRobot a fait preuve d’une grande capacité à réinventer la manière dont les gens font le ménage avec des produits incroyablement pratiques et inventifs – de nettoyer quand et où les clients le veulent tout en évitant les obstacles courants dans une maison au vidage automatique du bac de collecte”, expliquait Dave Limp, responsable des appareils chez Amazon, dans un communiqué. “Les clients adorent les produits iRobot et je suis impatient de travailler avec l’équipe iRobot pour inventer et offrir aux clients une vie plus facile et plus agréable.”

Le fabricant des robots aspirateurs Roomba a beaucoup à gagner

iRobot, fondée en 1990 par des chercheurs du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), est connue pour Roomba, les aspirateurs robots qui peuvent nettoyer les sols des maisons de manière autonome. L’entreprise a aussi lancé des robots serpillères ainsi que des nettoyeurs pour piscine et propose aux clients intéressés un programme via abonnement permettant notamment de remplacer automatiquement ses appareils le cas échéant.

Une fois cette acquisition achevée, le PDG de iRobot, Colin Angle, continuera de diriger l’entreprise. Les actions de iRobot ont été suspendues juste après l’annonce de cet accord. L’action d’Amazon, quant à elle, avait perdu environ 0,5 % avant l’ouverture du marché.