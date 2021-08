Amazon va prendre davantage ses responsabilités face aux produits défectueux

Amazon augmente sa responsabilité en cas de produits défectueux pour gérer lui-même les dossiers en cas de dégâts matériels ou de blessures physiques.

Amazon n’a pas que des bons côtés, c’est évident, mais il faut bien admettre que le géant américain du e-commerce offre certaines facilités à ses clients. C’est le cas notamment de sa gestion de l’après-vente. Et très bientôt, les choses seront plus simples encore. Amazon annonce en effet prendre davantage de responsabilité en cas de produits défectueux.

Amazon augmente sa responsabilité en cas de produits défectueux

Il y a une raison pour laquelle les gens continuent d’acheter et de faire confiance à Amazon pour leurs achats en ligne. Il s’agit des garanties offertes par l’entreprise si d’aventure le client devait recevoir un produit défectueux ou un produit souffrant de publicité mensongère avérée. Ce cas de figure s’inscrit parfaitement dans le programme de Garantie A à Z d’Amazon.

pour gérer lui-même les dossiers en cas de dégâts matériels ou de blessures physiques

Le programme permet aux clients de retourner facilement des produits qui ont été expédiés par des vendeurs tiers. Autrement dit, Amazon prend, en quelque sorte, en charge le problème pour vous. Ceci étant dit, Amazon va bientôt étendre la couverture de ce programme pour gérer les cas où un produit défectueux vendu via Amazon causerait des dommages matériels ou des blessures, comme une batterie qui explose et ferait brûler votre table.

Selon le communiqué d’Amazon, “désormais, dans l’éventualité où un produit défectueux vendu via Amazon.com causerait des dégâts matériels ou des blessures physiques, Amazon accèderait directement aux demandes de remboursement des clients dans une limite de 1 000 $ – ce qui représente plus de 80 % des cas – sans aucun frais pour les vendeurs, et Amazon pourrait s’engager à payer davantage si le vendeur ne réagit pas ou refuse une demande que nous jugeons tout à fait valide.”

Avant cette annonce, les clients concernés par ce genre d’incident devaient prendre contact directement avec le vendeur tiers. Et selon le vendeur en question, les clients pouvaient avoir bien du mal à trouver une solution. Tout cela devrait changer à compter du 1er septembre, date de mise en place de cette extension du programme de garantie.