Amazon va fermer ses 68 librairies physiques

Amazon va fermer toutes ses librairies physiques, 68 établissements sont concernés.

Lorsque Amazon a commencé son activité, son objectif était de révolutionner le modèle de vente traditionnel en lançant un magasin en ligne qui permettrait aux gens d’acheter ce qu’ils veulent, d’où qu’ils soient. L’idée était excellente, la réalisation efficace et Amazon est rapidement devenu l’un des plus gros revendeurs en ligne aux États-Unis et dans d’autres pays du monde.

Amazon va fermer toutes ses librairies physiques

Cela étant dit, curieusement, après avoir mis hors circuit un certain nombre de concurrents sur le segment de la vente de livres, le géant américain décidait d’ouvrir ses propres librairies physiques pour étendre encore son activité sur le marché. Il semblerait cependant que l’entreprise ait aujourd’hui changé ses plans puisque, selon un rapport de Reuters, Amazon va fermer ses librairies physiques.

Le géant américain va à la place concentrer ses efforts sur ses épiceries et d’autres concepts. Au total, pas moins de 68 établissements seront affectés, mais l’entreprise n’a pas précisé quand ces fermetures seront effectives. Amazon expliquait qu’elle préparait une communication dédiée pour informer les clients de la fermeture de leurs magasins.

68 établissements sont concernés

Aller dans un magasin physique pour faire ses achats n’est pas sans intérêt. Dans le cas d’une librairie, cela a même un certain charme. Il est d’ailleurs aussi possible de feuilleter les livres, ce qui est bien plus efficace que de regarder des images du livre sur un écran. Par ailleurs, cela offre l’avantage de pouvoir acheter ce que vous voulez et de l’avoir tout de suite.

Ceci étant dit, il semblerait que ces activités ne soient pas, ou plus, suffisamment lucratives pour Amazon qui a donc préféré arrêter là les frais. Le géant américain aura tenté le coup, si l’on peut dire, et si même lui essuie un échec, cela laisse à craindre pour le secteur…