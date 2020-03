Amazon va engager 100 000 employés pour faire face au coronavirus

Dès le mois d'avril, le géant du commerce en ligne va lancer une vague d'embauches pour augmenter sa capacité de livraison, ce qui passe par des employés en entrepôts et d'autres dédiés aux livraisons.

Si les États-Unis n’ont pas encore opté pour des mesures de confinement, il reste que l’Union Européenne et l’espace Schengen ont fermés leurs frontières, et que l’Italie ou la France ont choisi d’opter pour une quarantaine totale, interdisant les rassemblements et les sorties sauf sur présentation d’un attestation qui permet de se rendre dans des commerces alimentaires, pharmarcies et débit de tabac-presse. Devant cette isolation, non seulement la part de personnes connectées augmente tout comme le débit entrant pour les FAI, mais de plus nombreuses personnes vont se tourner vers la commande d’alimentation en ligne. En conséquence, Amazon, qui est le livreur incontesté en Occident, va augmenter sa capacité de livraison selon le Wall Street Journal. Le journal américain rapporte que la boîte de Jeff Bezos va engager 100 000 employés sur le territoire américain pour faire face à une vague de commandes sans précédent.

Une situation sans précédent

Afin de limiter la propagation du coronavirus Covid-19, les employés des grandes sociétés de technologies sont d’ores et déjà invités à travailler depuis chez eux : Google, Microsoft, Twitter, Apple, Facebook ou Amazon ont incités leurs salariés à télétravailler. S’il est effectivement possible pour de nombreuses personnes de travailler depuis chez elles — de quoi faire réfléchir à l’avenir sur l’organisation actuelle du travail — faire ses courses requiert en revanche une toute autre organisation. Pour ne plus sortir de chez eux, Amazon estime qu’une large part de la population va se tourner vers son site de vente en ligne.

Plus d’un tiers des américains est abonné Amazon Prime

Et probablement à raison : aux États-Unis, on comptait en 2019 328 millions de citoyens, dont 112 millions étaient inscrits en décembre 2019 au service Amazon Prime selon Statista, soit plus d’un tiers de la population. Profitant de la livraison gratuite en 1 jour ouvré, de nombreux consommateurs se tourneront vers le site américain. Pour se rendre plus attractif, Amazon augmentera le salaire de tous les employés dans ses entrepôts, livraisons et magasins de 2 dollars aux États-Unis et au Canada.