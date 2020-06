Amazon utilise l’IA et l’AR pour faire respecter la distanciation physique dans ses entrepôts

Tous les moyens, ou presque sont bons pour aider à endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Les technologies modernes peuvent être d'une grande aide, y compris l'intelligence artificielle. Amazon l'a bien compris et l'utilise dans ses entrepôts.

Pour combattre la propagation du Covid-19, de nombreux experts de la santé dans le monde entier recommandent aux gens de respecter la distanciation sociale. Cela signifie que les gens doivent se tenir à une certaine distance les uns des autres pour éviter la transmission aérienne du virus, ou tout du moins pour la rendre plus difficile. C’est une technique qui a fait ses preuves. Mais ce n’est pas toujours simple. Amazon utilise les technologies modernes.

Amazon utilise l’intelligence artificielle et la réalité augmentée

Amazon vient d’annoncer la mise en place d’une nouvelle fonctionnalité dans ses entrepôts, une fonctionnalité baptisée “Assistant de Distance”. Celui-ci utilise la réalité augmentée, des capteurs temps de vol ainsi que l’intelligence artificielle pour aider à faire respecter les règles de distanciation sociale entre les employés en leur faisant notamment savoir s’ils sont trop proches les uns des autres. Voilà qui devrait permettre de simplifier le respect de cette règle de base et diminuer encore les risques de contamination.

pour faire respecter la distanciation sociale dans ses entrepôts

Selon le communiqué d’Amazon : “Lorsque les gens passent devant la caméra, un écran affiche le flux en direct avec une incrustation visuelle pour voir si des collaborateurs se trouvent à moins de 1,80 m. Les individus qui se tiennent plus loin que cette distance sont identifiés par des cercles verts tandis que ceux qui sont trop proches sont identifiés par des cercles rouges. Ces indicateurs à l’écran sont conçus pour rappeler et encourager les collaborateurs à maintenir une distance appropriée entre eux.”

Le géant du e-commerce n’est pas le premier à utiliser la réalité augmentée pour aider à faire respecter cette distanciation sociale. Des efforts similaires ont déjà été entrepris par Snapchat et Google, notamment. Comme dit, tous les moyens sont bons, et plus on jouera vraiment le jeu, moins le risque d’une deuxième vague sera grand.