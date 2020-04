Amazon utilise les données de ses vendeurs tiers pour créer ses produits produits

Amazon est une énorme plate-forme de vente en ligne. On y trouve de tout et depuis un certain temps, même des produits de la marque Amazon. Des produits aussi divers que variés, très courants. Pour déterminer quels produits concevoir, Amazon utilise quantité de données.

Comme vous le savez très probablement si vous êtes utilisateur de Amazon, le géant du e-commerce dispose de sa propre marque, avec des produits estampillés AmazonBasics. Ceux-ci couvrent un certain nombre de catégories, dans l’électronique comme l’habillement en passant par les produits de première nécessité ou l’hygiène du nouveau-né. Pour décider de l’entrée au catalogue d’un nouveau produit, Amazon a ses propres procédures. Nous en apprenons une aujourd’hui.

Des employés d’Amazon utilisent les données de vendeurs tiers

Selon un rapport de The Wall Street Journal, des employés de Amazon, y compris des cadres haut placés, utilisent les données des vendeurs tiers à leur disposition. Ces informations facilitent le travail des équipes dans la prise de décision pour savoir quel produit ajouter au catalogue mais aussi dans la conception et la fabrication même des produits. Des données qui sont très importantes pour Amazon pour viser le plus juste possible et vendre toujours davantage.

pour déterminer et concevoir les futurs produits Amazon

Pour ce faire, sont notamment analysées les ventes, les dépenses en marketing et les propres chiffres de vente d’Amazon. À noter, Amazon a des règles en place interdisant l’entreprise d’utiliser les données de ses revendeurs mais le rapport affirme que ces employés et cadres utilisent des moyens détournés, demandant notamment à des analystes de créer des rapport ou des infographies très précises. Amazon a rapidement répondu à l’article de The Wall Street Journal, réitérant sa politique “interdisant strictement” aux employés d’utiliser les données des revendeurs pour concevoir les produits Amazon. Une enquête interne a été démarrée sur le sujet.