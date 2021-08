Amazon US permettra bientôt le paiement en plusieurs fois

Amazon US proposera bientôt le paiement en plusieurs fois grâce à un partenariat avec la société Affirm.

Les commerçants ont un large éventails de techniques qu’ils peuvent mettre en place pour faciliter l’achat à leurs clients. Certaines sont très répandues, comme les promotions, programmes de fidélité et autre, d’autre un peu. C’est le cas du paiement différé qui permet de repartir tout de suite avec ses produits et de ne les payer que plus tard, en une ou plusieurs fois. Et c’est une méthode qu’Amazon devrait bientôt proposer à ses clients américains.

Dans notre société de consommation, il y a toujours beaucoup de choses que nous voudrions acheter, mais nous n’avons pas toujours l’argent pour le faire. Cela étant dit, la bonne nouvelle – si tant est que cela en soit vraiment une -, c’est que Amazon vient d’annoncer un partenariat avec Affirm pour pouvoir proposer aux clients, dans un futur proche, d’acheter tout de suite et de payer plus tard, un modèle que de nombreuses entreprises commencent à adopter. Ce n’est donc pas vraiment surprenant que le géant américain veuille s’y mettre.

grâce à un partenariat avec la société Affirm

Et dans un sens, Amazon a déjà éprouvé cette manière de procéder dans ses magasins Amazon Go dans lesquels les clients prennent les produits qui les intéressent dans les rayons et rentrent chez eux, le paiement n’intervenant que plus tard.

Grâce à ce partenariat avec Affirm, les clients Amazon pourront partager leur facture. Cela signifie que les commandes de 50 $ ou plus pourront être payées en plusieurs mensualités via Affirm. Le client verra le coût total au moment de la validation de son panier et il lui faudra donc régler, au final, ledit montant. Aucune surprise.

Et bien évidemment, Affirm récupère un pourcentage sur ces transactions, ce qui représente sa rémunération. Un taux d’intérêt qui devrait varier entre 0 et 30 %, tout de même. Les clients pourront par ailleurs choisir la durée des paiements pour l’étaler sur une période comprise entre 3 et 48 mois.