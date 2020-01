Amazon : un compte client fermé après de trop nombreux retours

Un client français a vu son compte clos par la firme, tout comme celui de sa mère et de son conjoint. Il en appelle à l'UFC-Que Choisir et à Fédération de la vente à distance (FEVAD).

Amazon est bien connu pour sa politique de retour très laxiste, qui laisse la possibilité aux clients de retourner un article si celui-ci ne le convient pas, est défectueux ou ne correspond pas à ses attentes. Car en plus du délai légal de rétractation de 14 jours, Amazon ajoute une période de grâce supplémentaire de 16 jours, portant le total à 30 jours. Thibaut Tardier, un marseillais semble-t-il très habitué à la plateforme de commerce américaine, dépenserait chaque mois autour de 400 euros pour s’offrir des articles, ainsi qu’à sa mère et à son conjoint. Cependant, son compte a été clôturé par Amazon, une décision rarement prise, et qui lui semble abusive. D’après son témoignage au Parisien, il retourne un nombre important d’articles : “Si on compare au nombre d’articles que j’ai achetés chez eux, j’en ai peut-être retournés 20 ou 30 %“. Ce grand fan d’Amazon n’a cependant pas du faire face à des conséquences sur son seul compte, celui de sa mère et celui de son conjoint ayant eux aussi été clôturés, alors qu’ils ne partagent pas le même nom.

Clôture de comptes en série

Logiquement, le marseillais se pose des questions : “Comment ont-ils fait le rapprochement ? Je me pose des questions sur la gestion des données personnelles“. Amazon se réserve cependant le droit d’agir ainsi, ses conditions d’utilisation précisant qu’en cas de fermeture de compte “ni vous ni une autre personne ne peut y accéder. Cela inclut tous les comptes qui utilisent et partagent des informations avec votre compte ainsi que les fonctionnalités et services associés à votre compte Amazon.”

Il aurait suffisamment profiter des avantages

L’argent disponible sur le compte de sa mère, 26,98€, ainsi que celui disponible sur le compte de son conjoint, qui “venait de créditer une carte-cadeau de 50€” n’a pas été remboursé par Amazon, pas plus que l’abonnement Amazon Prime qui courait jusqu’à mai, car il avait selon l’entreprise suffisamment profiter des avantages de la formule — ce qui pose la question des critères d’Amazon. En conséquence, il a décidé de contacter l’association de consommateurs UFC-Que Choisir ainsi que la fédération de la vente à distance (FEVAD) afin de faire valoir ses droits.