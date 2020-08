Amazon : Twitch Prime devient Prime Gaming

Pour plus de cohérence avec ses services (Prime Video, Prime Music, Prime Reading), le géant de l'e-commerce Amazon a décidé de renommer Twitch Prime en Prime Gaming afin de mettre en avant le jeu vidéo sur sa plateforme de streaming.

Avec Twitch Prime en 2016, Amazon proposait pour la première fois des bonus pour des jeux vidéo grâce à des accords avec Ubisoft, Activision, Riot Games, Electronic Arts ou encore Rockstar Games. Cette offre va désormais s’étoffer avec Prime Gaming qui apporte plus de nouveaux contenus pour plus de jeux (GTA Online, Red Dead Online, Apex Legends, FIFA 20, League of Legends, Apex Legends, Destiny 2, Roblox), plus de jeux gratuits (SNK 40th Anniversary Collection, Metal Slug 2, Treachery in Beatdown City) et un abonnement mensuel à une chaîne Twitch.

Larry Plotnick, general manager de Prime Gaming, déclare : “Les membres de Prime Gaming bénéficient déjà du meilleur de la télévision, des films et de la musique, et maintenant nous élargissons notre offre de divertissement pour y inclure le meilleur des jeux vidéo. Nous offrons à nos clients un nouveau contenu qui leur permet de jouer encore mieux à leurs jeux préférés sur toutes les plateformes. Ainsi, quel que soit le type de jeux que vous aimez, et quel que soit l’endroit où vous y jouez, votre expérience sera encore meilleure avec Prime Gaming.”

L’écosystème Prime d’Amazon prend forme

Prime Gaming est inclus directement dans les abonnements Prime et Prime Video dans plus de 200 pays et territoires. Il s’ajoute aux nombreux autres avantages offerts par Prime en matière de shopping et de divertissement : “Les membres bénéficient de la livraison rapide et gratuite sur des millions d’articles éligibles à Prime, ainsi que de la livraison gratuite en deux heures de l’épicerie Amazon Fresh et Whole Foods Market, avec des économies exceptionnelles, un accès rapide aux promotions, Prime Day, et bien plus encore. De plus, les adhérents bénéficient d’un accès illimité à une vaste collection d’émissions TV, films, sport grâce à Prime Video, et d’une écoute sans publicité de 2 millions de chansons ainsi que de milliers de stations et de playlists grâce à Amazon Music, d’un accès illimité à une sélection de plus de 1 000 livres et magazines grâce à Prime Reading, et d’un stockage illimité de photos grâce à Amazon Photos.“