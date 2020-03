Amazon suspend la livraison de tous les produits non essentiels

Seules les livraisons de produits médicaux et de première nécessité pourront être envoyées par les vendeurs tiers vers les centres de traitement du géant du commerce en ligne, jusqu'au 5 avril tout du moins.

La pandémie du nouveau coronavirus Covid-19 a dépassé la barre des 200 000 cas, et l’on déplore déjà 8 009 décès dans le monde (mais également 82 813 personnes dont la rémission est totale). Alors que l’Espagne, l’Italie ou la France sont en quarantaine totale, de plus en plus de personnes se tournent vers la commande de produits en ligne pour la livraison. À cet effet, Amazon a prévu un plan d’embauche massif, aux États-Unis, avec 100 000 postes à pourvoir dans ses entrepôts, magasins et en livraison. Outre-Atlantique, on dénombre 6 524 cas à ce jour et 116 décès, mais les mesures sanitaires prises et les tests effectués sont bien en-deçà de ceux des pays du Vieux continent. Malgré tout, Amazon préfère anticiper avec une vague d’embauche sans précédent, mais aussi à travers une stricte sélection des produits les plus demandés qui seuls continueront à être livrés.

Selon The Independent, “Amazon a temporairement suspendu l’expédition de tous les articles de marchands indépendants vers ses entrepôts qui ne sont pas des fournitures médicales ou des produits “en forte demande”.” Cette politique temporaire est en vigueur jusqu’au 5 avril et permettra selon un porte-parole d’Amazon d’accorder la priorité “aux produits ménagers, aux fournitures médicales et aux autres produits à forte demande qui entrent dans nos centres d’approvisionnement afin que nous puissions recevoir, réapprovisionner et expédier ces produits plus rapidement à nos clients“.

Aux États-Unis, on compte 112 millions d’inscrits au service Amazon Prime soit plus d’un tiers de la population. Une grande part de ceux-ci pourraient profiter de la livraison gratuite en 1 jour ouvré. En Europe, la boîte de Jeff Bezos doit arriver à la même conclusion. Les vendeurs tiers sont quant à eux en difficulté, après la fermeture d’usines en Chine. La décision d’Amazon, qui enfonce le clou, pourrait entraîner la faillite des commerces les plus précaires.