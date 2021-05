Amazon serait en pourparlers pour acquérir la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Dans le but de mettre la main sur le studio MGM et sa bibliothèque James Bond, le géant de l'e-commerce pourrait débourser la somme pharaonique de 9 milliards de dollars.

Les rumeurs courent qu’Amazon est sur le point de s’emparer de la MGM afin d’enrichir le catalogue du service de streaming Amazon Prime Video avec des licences comme James Bond, Stargate, The Hobbit ou encore The Handmaid’s Tale et The Pink Panther. Selon plusieurs sources proches du dossier, les spéculations se sont intensifiées à la fin de la semaine dernière sur l’imminence d’un accord entre Amazon et MGM. Néanmoins, l’annonce de la fusion Discovery-WarnerMedia approuvée par AT&T semble avoir ralenti l’élan des discussions entre Mike Hopkins, vice-président sénior d’Amazon Studios/Prime Video et Kevin Ulrich, président du conseil d’administration de la MGM, de sorte qu’un accord total pourrait finalement ne pas avoir lieu.

Alors qu’Amazon possède sa propre branche de distribution et de marketing, MGM assure la promotion et la sortie de ses films par l’intermédiaire de United Artists Releasing, qui est une coentreprise avec Megan Ellison, la patronne d’Annapurna. Elle a largement contribué à cette coentreprise et la question est de savoir si sa part sera rachetée par Amazon ou si elle reprendra les rênes des opérations de distribution et de marketing. Les finances de la MGM font état de 1,496 milliard de dollars de revenus l’an dernier, contre 1,18 milliard en 2016. Le plus gros actionnaire de MGM est le fonds spéculatif Anchorage Capital, dont le fondateur, Kevin Ulrich, est président, et qui a mené l’effort de vente.

Apple aurait pu racheter la MGM avant l’offre d’Amazon…

L’année dernière, un rapport du Wall Street Journal avait révélé que Metro-Goldwyn-Mayer avait demandé aux banques Morgan Stanley et LionTree d’étudier la possibilité d’une vente en trouvant un potentiel repreneur. À l’époque, des rumeurs faisaient état de l’intérêt d’Apple pour l’acquisition du studio. MGM cherchait à obtenir plus de 10 milliards de dollars, un prix jugé trop élevé par un certain nombre de prétendants potentiels qui ont évalué la société à six milliards de dollars.