Amazon se lance dans les trackers d’activité avec le Halo Band

Le wearable a le vent en poupe. Pour le suivi des activités physiques, évidemment, mais aussi pour le suivi de la santé au quotidien. Smartwatches et autres trackers d'activité se vendent comme des petits pains. Et Amazon aujourd'hui veut sa part du gâteau.

Amazon est une entreprise connue comme l’un des plus grands vendeurs en ligne du monde, si ce n’est le plus grand. Et si l’enseigne vend effectivement un certain nombre de produits de sa fabrication, il s’agit actuellement de tablettes ou liseuses électroniques. Cela étant dit, il semblerait que la marque ait décidé aujourd’hui de plonger dans le marché du wearable en annonçant officiellement le tracker d’activité Halo Band.

Amazon lance son tracker d’activité Halo Band aux États-Unis

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, le Halo Band n’est pas une smartwatch dans la mesure où il est dépourvu d’écran. Il s’agit plutôt d’un tracker d’activité conventionnel, format bracelet, que l’on porte pour suivre sa santé et ses activités grâce à ses nombreux capteurs embarqués. Au menu notamment, un accéléromètre, un thermomètre, un cardiofréquencemètre et plusieurs microphones utilisés pour converser avec l’assistant numérique vocal d’Amazon, Alexa.

Un bracelet avec une application dédiée et un abonnement payant optionnel

Une liste de composants aujourd’hui plutôt basique mais tous ceux-ci prennent véritablement sens grâce à l’application dédiée et au nouveau service baptisé Halo. Halo est un service sur abonnement, 3,99$ par mois, qui offre un accès à un certain nombre de fonctionnalités aux utilisateurs. Parmi celles-ci, le scanner du corps ou l’évaluation de l’état émotionnel tout au long de la journée en demandant de parler pour analyser le ton de la voix.

Des fonctionnalités qui pourraient effectivement en intéresser plus d’un. D’ailleurs, si vous pensez pouvoir avoir une utilité de ce Amazon Halo Band, sachez que le bracelet sera vendu 99,99$. Amazon a prévu un lancement en plusieurs phases. Dans un premier temps, il faudra obtenir une invitation au programme d’accès anticipé. Grâce à celle-ci, l’appareil pourra être votre contre 64,99$ seulement, et vous aurez même droit à 6 mois d’accès gratuit au service Halo. Pour l’heure, cependant, aucune information concernant la disponibilité en France. À suivre !