Amazon Ring : le Congrès américain s’intéresse aux partenariats avec la police

Un sous-comité du Congrès américain cherche à comprendre la manière dont les partenariats de Ring avec les forces de l'ordre s'intègrent aux protections constitutionnelles dont bénéficient les Américains contre la surveillance policière.

Amazon Ring est un projet qui a prit des dimensions exponentielles pour la boîte de Jeff Bezos. Rachetée en 2015, l’entreprise propose un modèle de caméra filaire pour l’intérieur et un combo caméra/sonnette sans fil pour l’extérieur. En janvier, nous notions qu’Amazon a noué plus de 700 partenariats avec différentes polices locales tout autour des États-Unis (500 de plus qu’en avril), s’acoquinant avec les mêmes forces de l’ordre pour les inciter à adopter son système en leur organisant des fêtes, distribuant des goodies gratuits en échange de leur soutien au produit, et allant jusqu’à faire valider chacune des prises de paroles à son sujet. Le réseau des caméras Ring s’étend aujourd’hui sur l’ensemble du territoire américain, avec 440 000 installations, mais l’appareil fait régulièrement les actualités. On apprenait en fin d’année dernière que l’appareil communique les mots de passe du réseau Wi-Fi en clair lorsqu’il s’il connecte à la box Internet, et Amazon a du faire face à des employés peu scrupuleux qui espionnaient les utilisateurs des caméras de sécurité. Quatre personnes avaient été licenciées.

Amazon bride-t-elle la communication des services de police ?

Le réseau est plus développé encore aujourd’hui, avec 967 partenariats au 13 février 2020, dans quasiment tous les états exceptés le Wyoming, le Montana, le Dakota du Nord et du Sud, et la Virginie-Occidentale. Raja Krishnamoorthi, président de la sous-commission parlementaire de surveillance et élu à la Chambre des représentants, cherche à comprendre pourquoi, dans plus de 700 juridictions, la police a signé des contrats qui cèdent le contrôle de ce que les fonctionnaires de la ville peuvent dire publiquement sur Amazon. Selon un rapport de Gizmodo “Ring aurait édité le communiqué de presse d’un service de police pour supprimer le mot “surveillance””.

Le Congrès souhaite tout savoir sur ses activités

Ars Technica rapporte aujourd’hui que le Congrès demande l’ensemble des documents concernant “tous les cas dans lesquels un service de maintien de l’ordre a demandé des images vidéo à Ring“, ainsi que des listes complètes de toutes les entreprises tierces qui ont accès aux informations personnelles ou aux images vidéo des utilisateurs de Ring. Le sous-comité invite également l’entreprise à envoyer des copies de ses politiques de confidentialité, des conditions de service et des directives sur l’application de la loi, ainsi que des documents relatifs à ses pratiques de marketing et à toute utilisation future éventuelle de la reconnaissance faciale. La lettre fixe la date limite du 4 mars pour répondre avec tous les documents demandés.