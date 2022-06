Amazon promet de réparer Comixology après avoir rendu le service presque inutilisable

Amazon fait de grandes promesses pour Comixology. Les fans auront-ils bientôt un service digne de ce nom ?

Près de quatre mois après avoir intégré Comixology dans ses autres services, Amazon a reconnu que la plate-forme avait dégradé le service en question. “Nous comprenons que l’expérience actuelle a besoin d’améliorations et nous voulons que vous sachiez que nous travaillons dur pour améliorer la situation le plus rapidement possible”, déclarait le géant américain dans le cadre d’un long thread sur Twitter.

Amazon fait de grandes promesses pour Comixology

Dans les semaines à venir, Amazon a promis qu’il règlera un certain nombre de soucis importants qui entachent le service de comics numériques depuis son intégration dans l’app Kindle. Par exemple, une future version bêta du client web Comixology viendra rétablir la prise en charge des doubles-pages. De plus, Amazon expliquait travailler à résoudre un problème avec son algorithme dans le store qui entraîne le logiciel à afficher des résultats pour des romans et des livres qui ne sont pas de la fiction lorsque les utilisateurs cherchent des comics, manga ou romans graphiques.

Les fans auront-ils bientôt un service digne de ce nom ?

Amazon précise aussi que, si certaines améliorations arriveront bientôt, d’autres n’ont pas de date de disponibilité. “Nous vous ferons savoir lorsque sera disponible”, déclarait le géant américain à propos d’une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de filtrer leurs comics dans l’app Kindle. “Nous savons qu’il y a encore beaucoup à faire pour améliorer l’expérience Comixology et nous avons encore beaucoup de choses à partager.”

Pour les fans, la gestion par Amazon de Comixology est particulièrement frustrante étant donné que la version précédente de l’app était pratique et fonctionnelle et incluait nombre de fonctionnalités que l’entreprise travaille aujourd’hui à ajouter. Malheureusement, le géant américain ne peut plus utiliser le logiciel dans la mesure où celui-ci a été fermé par Amazon peu de temps après la finalisation de l’intégration Kindle. Et pour empirer encore les choses, Comixology est le seul service numérique que vous pouvez utiliser actuellement pour acheter des comics depuis un large choix d’éditeurs.