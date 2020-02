Amazon profite de la Saint-Valentin pour conter une histoire d’amour

Amazon est une firme sympa et elle veut le faire savoir. Dans ses entrepôts, on ne fait pas que travailler sous la pression des chiffres et des algorithmes qui mesurent les performances — on peut aussi tomber amoureux.

À l’occasion de la Saint-Valentin qui sera fêtée ce vendredi 14 février, chacun y va de sa petite opération de communication, et Amazon pourrait bien remporter le palmarès de la vidéo la plus étrange. À travers une courte vidéo de 1 minute, Amazon présente des robots dans des entrepôts qui tombent amoureux et s’organisent un repas au restaurant et une sortie au cinéma, avant de contempler un coucher de soleil depuis une jetée. Mais plot twist oblige dans ce conte rythmée par du banjo et du xylophone, le vrai sujet de la vidéo ce n’est pas eux, bien incapables d’avoir des sentiments, mais les employés des fulfillement center qui distribuent nos centaines de millions de colis chaque année. C’est le message fort de la boîte de Jeff Bezos pour la fête des amoureux : chez Amazon, on ne fait pas que travailler, on tombe aussi amoureux.

Il était une fois…

Cette opération de communication bien ficelée repérée par FastCompany s’adresse presque plus aux employés actuels et futurs d’Amazon qu’à ses clients, et tombe à point nommé. En effet les salariés de l’entreprise qui travaillent dans les entrepôts dénonçaient il y peu encore leurs conditions de travail : régulièrement licenciés lorsqu’ils manquent leur objectif, quand bien même l’atteindre chaque heure, toute la journée, est éreintant, ils relèvent un taux de blessures trois fois plus élevés que la moyenne nationale, et les attentes irréalistes d’Amazon qui attend d’eux d’être aussi performants que des robots.

… une réalité peu flatteuse

Avec 700 colis par heure devant être pour les préparateurs de commande et 1 800 colis devant être scannés chaque heure sur le quai d’embarquement, le rythme du travail est dénoncé comme impossible à soutenir. Les livreurs de leur côté révélaient en décembre dans une enquête soulignant qu’Amazon a privilégié la satisfaction de ses clients à la sécurité de ses employés qu’ils se contraignaient à uriner dans des bouteilles pour atteindre les objectifs fixés par Amazon. Les employés de bureau de leur côté sont de plus en plus remontés contre l’inaction contre le changement climatique auquel l’entreprise participe avec ses livraisons, et l’a fait savoir à travers une tribune.