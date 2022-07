Amazon Prime Video prépare un profond redesign de son interface

Amazon déploie une nouvelle interface utilisateur Prime Video. Celle-ci devrait être bien plus familière aux utilisateurs de streaming;

Amazon introduit une nouvelle interface pour son service Prime Video, une interface qui devrait être familière à celles et ceux qui utilisent Netflix ou, plus généralement, n’importe quel service de streaming moderne. Pour que l’expérience Prime Video soit “moins chargée et écrasante”, l’entreprise a changé l’emplacement de la barre de navigation principale, la faisant passer sur la gauche de l’écran, et réarrangé les icônes dans une colonne. De haut en bas, les six menus sont Search, Home, Store, Live TV, Free et My Stuff.

La plupart des menus disposent de sous-catégories pour simplifier la navigation. Par exemple, la section Home a des sous-catégories films, séries TV et sports. Parmi les autres fonctionnalités inspirées de Netflix, un top 10 des contenus populaires et des aperçus qui s’élargissent pour offrir un aperçu rapide lorsque vous passez dessus.

Cependant, le changement le plus utile est probablement l’introduction par Amazon d’un nouveau jeu d’icônes qui viennent simplifier l’indication des contenus intégrés dans Prime Video. Une petite coche bleue signifie que la série ou le film est inclus avec l’abonnement. A contrario, un sac de shopping doré signifie qu’il faut acheter ou loué ledit contenu.

Selon The Verge, Amazon a passé 18 mois sur ce redesign. Ben Smith, vice-président produit pour Prime Video et Prime Studios, a mené l’opération. Il avait notamment travaillé sur le redesign de Hulu en 2017. Cela avait permis à la plate-forme de tester quelque chose de radicalement différent avant de revenir à un design plus familier quelques années plus tard.

Amazon commencera à déployer cette nouvelle expérience Prime Video dans la semaine. Celui-ci arrivera d’abord sur Android et les appareils de streaming compatibles – Roku, Fire TV, Apple TV, etc. – avant d’arriver sur iOS et sur le web plus tard cette année.

Cette nouvelle expérience n’arrivera cependant pas sur tous les appareils disposant aujourd’hui de Prime Vide. L’Apple TV troisième génération et la Sony PlayStation 3 n’y auront par exemple pas droit. Les applications resteront opérationnelles, bien sûr, mais les utilisateurs devront se contenter de l’interface actuelle.