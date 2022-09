Amazon Prime Video donne le feu vert à la série télévisée Blade Runner 2099

Blade Runner 2099 se déroulera 50 ans après les événements de Blade Runner 2049.

Ridley Scott (The Counselor, The Martian, House of Gucci), qui a réalisé le film original Blade Runner de 1982, est producteur exécutif de la série télévisée Blade Runner 2099, qui succédera au long-métrage Blade Runner 2049, sorti en 2017 et réalisé par Denis Villeneuve (Maelström, Sicario, Dune). Silka Luisa (Strange Angel, Shining Girls, Halo) a écrit le scénario et assure la production exécutive de Blade Runner 2099, qui est produit par Alcon Entertainment en association avec Scott Free Productions et Amazon Studios. Le projet, qui marque la première série Blade Runner en live-action, était en phase de développement prioritaire chez Amazon Studios.

‘Blade Runner 2099’ Series Greenlighted By Amazon With Ridley Scott Executive Producing https://t.co/vRhX2tll1e — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 15, 2022

Vernon Sanders, le responsable des productions télévisées chez Amazon Studios, a déclaré :

Le film original Blade Runner, réalisé par Ridley Scott, est considéré comme l’un des films de science-fiction les plus grands et les plus influents de tous les temps, et nous sommes ravis d’apporter Blade Runner 2099 à nos abonnés. Nous sommes honorés de pouvoir proposer cette suite de la franchise Blade Runner et nous sommes convaincus qu’en faisant équipe avec Ridley Scott, Alcon Entertainment, Scott Free Productions et la remarquablement talentueuse Silka Luisa, Blade Runner 2099 conservera l’intelligence, les thèmes et l’esprit de ses prédécesseurs.

L’univers de Blade Runner va s’étoffer

La suite de Blade Runner de 1982, qui se déroule en 2049, met en scène Ryan Gosling dans le rôle d’un blade runner réplicant, qui découvre un secret qui menace de déstabiliser la société. Harrison Ford et Edward James Olmos ont repris leurs rôles de l’original et on retrouve également Ana de Armas, Dave Bautista et Jared Leto. Comme l’indique le titre de Blade Runner 2099, le dernier volet de la franchise de science-fiction néo-noir se déroulera 50 ans après Blade Runner 2049.

Les co-PDG et co-fondateurs d’Alcon Entertainment, Andrew Kosove et Broderick Johnson, ont ajouté :