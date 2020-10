Amazon Prime Day : on vous dit tout sur cet évènement exceptionnel

Les 13 et 14 Octobre, Amazon bombardera les abonnées Prime d'offres Flash et de promotions en tout genre. Voici quelques conseils pour en tirer parti sans se laisser étouffer ni perdre son argent.

Le Prime Day, rendez-vous annuel à durée très limitée, est un bonus de plus dans le service déjà très riche d’Amazon et est particulièrement intéressant pour ses centaines de bonnes affaires, dans des catégories aussi variées que le bricolage, la mode, l’informatique, le son et la vidéo, les livres et ebooks (dont Amazon s’est fait une spécialité) et autres produits culturels (DVD, Blu-Ray), mais aussi dans des rayonnages comme le bricolage, la mode et beauté et les sports et loisirs.

Quels avantages à Amazon Prime ?

Avec plus de 100 millions d’abonnés Prime aux États-Unis seulement, le succès du service d’Amazon s’explique par ses nombreux avantages et son prix. Si celui-ci ne comptait au départ que la livraison gratuite en 1 jour ouvré pour la modique somme de 49€ par an, il a largement évolué tout en conservant le même tarif.

Les utilisateurs ont aujourd’hui accès à Prime Now (livraison à domicile en 2 heures dans certaines villes), Prime Video – service de SVOD à la Netflix permettant de profiter de films et séries en illimité avec productions originales de qualité, Prime Music pour accéder à 2 millions de titres en streaming, Amazon Pantry pour faire ses courses à moindre coût ou encore le stockage illimité de photos sur Amazon Drive, et enfin Twitch Prime.

Prime Day 2020 : comment en profiter ?

Le Prime Day a été lancé en 2015 pour célébrer les vingt ans de l’entreprise américaine. Devenu son opération la plus lucrative derrière le Black Friday, l’événement est désormais annuel, même s’il a perdu son sens original. Autre curiosité, Amazon étend désormais sa journée Prime à deux journées spéciales.

Cette année, le Prime Day Amazon durera ainsi 48 heures et se tiendra du lundi 15 juillet minuit au mardi 16 juillet 23h59. Cependant, le Prime Day n’est accessible qu’aux abonnés. Cette offre premium du géant de l’e-commerce coûte 49 euros par an ou 5,99 euros par mois. Il est cependant possible d’en profiter gratuitement pendant un mois et sans engagement en suivant ce lien.

Nos astuces pour en tirer le meilleur parti

Amazon propose depuis toujours une fonction « Liste de souhaits » simple et efficace, dont le plus grand avantage est qu’elles mémorisent le prix du produit au moment où vous l’avez ajouté, de sorte que si vous repassez plus tard, un coup d’œil suffit pour déterminer si le tarif est en hausse ou en baisse. Veillez donc à créer ou mettre à jour vos listes de souhaits dès aujourd’hui.

Avec le barème à cinq étoiles jaune auquel ils sont directement liés, les commentaires clients d’Amazon sont LE coup d’œil obligatoire en cas de dernier doute. Besoin d’un aperçu photo pour mieux cerner la taille d’un objet ? D’un avis objectif sur l’état d’un produit un an après son achat ? Ou d’une évaluation du rapport qualité-prix avant de se lancer ? Les milliers de commentaires Amazon sont là pour ça. Ce système marche si bien qu’Amazon a ouvert des boutiques physiques “4-stars store” aux États-Unis.

Enfin, veillez à ne pas trop vous disperser : concentrez-vous sur ce dont vous avez réellement besoin plutôt que de gaspiller votre budget sur des promotions intéressantes mais dont vous n’avez pas l’utilité. Suivez nos différents guides pour avoir une idée des meilleurs produits par catégories, vous n’opterez ainsi que pour de véritables références bourrées de qualités.