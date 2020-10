Amazon Prime Day : les offres Aukey à ne pas manquer

Cette année, le Amazon Prime Day a lieu à une date assez particulière à cause de la pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire qui en découle mais on peut compter sur le géant du e-commerce américain pour proposer des offres très intéressantes.

Aukey est une marque très populaire sur le marché des accessoires et autres périphériques. La marque propose des appareils à des prix toujours intéressants mais pour cet événement Amazon Prime Day, les tarifs sont encore plus bas. Chargeurs, multiprises, caméras, écouteurs, il y en a pour tous les goûts. Voici une petite sélection non exhaustive des meilleures offres de la marque.

Aukey très présent durant Amazon Prime Day

On attaque cette sélection avec un petit accessoire qui se révèle aujourd’hui indispensable au quotidien, le chargeur secteur USB. Le chargeur mural AUKEY Quick Charge 3.0 Chargeur Secteur USB 19,5W, compatible avec tous les smartphones du marché ou presque, est d’ordinaire proposé à 13,99€. Pour le Amazon Prime Day, vous pouvez vous l’offrir pour 10,49€ seulement, soit une remise de 25%.

Peut-être un peu moins utile au quotidien, ou tout du moins nettement plus discret, la caméra embarquée pour voiture, ou dashcam. Le modèle Aukey qui nous intéresse aujourd’hui filme en 1080p, avec un angle de vision de 170°. Le tout avec capteur-G, détection de mouvement, enregistrement en boucle et 2 ports chargeur de voiture. Habituellement vendue 109,99€, cette caméra se négocie aujourd’hui à -20%, soit 87,97€.

Il est difficile, voire impossible d’utiliser une souris numérique sans un tapis de souris. Le marché est aujourd’hui très fourni, il y en a pour tous les goûts, toutes les tailles et tous les budgets. Si vous cherchez un tapis de souris simple mais efficace avec de grandes dimensions, le tapis de souris XXL Aukey (900 x 400 x 4 mm) pourrait être parfait pour vous. Avec une remise exceptionnelle de près de 30%, il est actuellement proposé à 14,39€ seulement !

Sous nos bureaux, dans nos salons voire nos chambres, pour alimenter tout l’informatique, avec les périphériques associés, on se retrouve rapidement à multiplier les multiprises. Cela prend de la place, beaucoup de place. Les tours multiprises sont très intéressantes. Aukey propose un modèle équipé d’une protection parafoudre, (jusqu’à 1 500 Joules), de 6 ports de charge USB et pas moins de 12 prises secteur, le tout avec un cordon de 2m. Vendue habituellement 49,99€, cette tour multiprise voit son prix chuter de 10€, à 39,99€.

Avec l’avènement du streaming, la musique n’a jamais été plus facile à écouter. Elle s’invite dans nos smartphones où que l’on soit. Encore faut-il avoir des écouteurs ou un casque pour pouvoir en profiter, sans déranger ses voisins. Ce sera chose faite avec ces écouteurs AUKEY Bluetooth 5 true wireless. 25 heures d’autonomie grâce à leur étui de chargement, contrôle tactile, appariement automatique et microphones intégrés. Le tout compatible Android et iOS. À 25,19€ seulement, contre 36,98€ d’ordinaire.

Difficile aujourd’hui d’être productif avec un ordinateur portable sans périphérique additionnel. Souris, disque dur externe, parfois-même smartphone, écran secondaire, clavier et autre, il faut souvent rajouter des périphériques pour être efficace. Et dès lors, un hub USB devient vite indispensable. Deux références Aukey sont en promotion pour cet Amazon Prime Day.

Le premier propose de regrouper 8 connectiques en 1, avec 3 ports USB, 1 port HDMI, 1 fente pour carte SD, 1 fente pour carte microSD, 1 port Ethernet Gigabit, 1 port de charge à transfert direct 100W PD. Comptez exceptionnellement 27,19€ contre 33,99€.

Plus complet encore, ce hub 12 en 1. Un seul et unique port USB-C devient alors 1 port Gigabit Ethernet, 2 ports HDMI, 1 port VGA, 2 ports USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0), 2 ports USB 2.0, 1 USB-C port de données, 1 port de chargement USB Power Delivery et fentes pour cartes SD et microSD. Difficile de faire mieux. Disponible pendant cette promotion Amazon à 55,99€ contre 69,99€ habituellement.