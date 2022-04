Amazon prépare-t-il son arrivée dans le métavers ?

Amazon lorgnerait-il sur le métavers ? Les indices se multiplient.

Amazon est une entreprise aujourd’hui incontournable. Le géant américain est présent dans de nombreux secteurs, parfois bien loin du commerce, qui fut son cœur de métier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est jamais rassasié. La société de Jeff Bezos ne cesse de se diversifier, entre diffusion de contenu en ligne avec Twitch et Amazon Prime Video, course à l’Espace avec Blue Origin et, pourquoi pas, le métavers…

En effet, la firme de Bellevue travaillerait sur un casque de réalité virtuelle, ce qui viendrait concurrencer directement un autre géant de la tech, Meta, avec sa marque Oculus/Quest. Mais à quoi faut-il s’attendre au juste ? Pour l’heure, à rien de très concret, ou tout du moins, rien d’officiel. Des internautes ont repéré récemment sur le site carrière d’Amazon une offre d’emploi pour un poste d’ingénieur “XR / AR, XR / AR devices“, plus précisément un poste d’ingénieur responsable du développement d’appareils de réalités augmentée, virtuelle et/ou étendue/mixte.

Les indices se multiplient

Il ne fait donc plus aucun doute, ou presque, que Amazon veut se lancer dans cette industrie. De là à l’imaginer dans la course au métavers aux côtés des Facebook, Epic Games, Nike, Adidas et bien d’autres, il n’y a qu’un pas. D’autant qu’une autre annonce recherche un gestionnaire de programme technique senior pour un nouveau produit, dans la réalité virtuelle. Indice supplémentaire ? Un post sur LinkedIn de chercheur senior en expérience utilisateur de réalité virtuelle. Le géant américain chercherait des profils pour “guider le développement d’un produit XR nouveau dans le monde, du prototype de recherche au lancement”. Autrement dit, Amazon ne serait qu’au début de son chapitre XR et qui sait, de son chapitre métavers.

Meta, Apple, Amazon, tous sont plus ou moins intéressés par cette nouvelle aventure très prometteuse. Si certain veulent assurément le façonner, comme Meta, d’autres, comme Apple, semblent plutôt vouloir permettre de l’utiliser. Dans quelle catégorie penchera Amazon ? L’avenir nous le dira, c’est certain, tout comme il est certain que la firme américaine ne laissera pas passer ce marché extrêmement lucratif.