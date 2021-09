Amazon pourrait commercialiser des TV en son nom propre aux États-Unis

Amazon lancerait des téléviseurs sous son nom propre le mois prochain aux États-Unis. Des TV d'abord fabriqués par des tiers, avant de tout faire lui-même ?

Jusqu’où ira donc l’appétit de l’ogre Amazon ? Le géant américain spécialiste du e-commercer ne recule devant rien, tous les marchés semblent l’intéressé, pour pouvoir vendre toujours davantage sur sa plate-forme. Aujourd’hui, il se murmure qu’Amazon s’apprêterait à commercialiser ses propres téléviseurs. Explication.

Amazon propose déjà à la vente un certain nombre de produits estampillés Amazon. Cela va des enceintes connectées aux câbles en passant par les écouteurs et les pieds pour moniteur, et bien davantage. Et ce uniquement pour l’électronique, évidemment. Il n’est donc pas vraiment surprenant d’apprendre que le prochain marché du géant américain pourrait être celui des téléviseurs. Ou tout du moins est-ce ce qu’annonce un récent rapport d’Insider.

Selon la publication, Amazon se préparerait à commercialiser ses propres téléviseurs aux États-Unis, et ce dès le mois d’octobre. À temps pour les vacances de fin d’année et le gros rush commercial de la saison. Le rapport affirme qu’Amazon travaille sur ce projet depuis ces deux dernières années et en interne, il s’agirait de la même équipe que celle à qui l’on doit des produits comme les enceintes connectées Kindle et Echo.

Des TV d’abord fabriqués par des tiers, avant de tout faire lui-même ?

Ceci étant dit, il convient de préciser que les modèles actuellement prévus pour le mois d’octobre seraient apparemment fabriqués par des partenaires tiers comme TCL. Certains autres seront totalement conçus et fabriqués par Amazon, mais le rapport ne dit pas si ces modèles seront annoncés dans le même temps ou si le géant américain a d’ores-et-déjà prévu une annonce séparée pour ce faire.

On imagine en tous les cas tout à fait qu’un TV Amazon sera très certainement équipé d’Alexa, comme la plupart des produits high-tech de la marque. Ce téléviseur devrait aussi sans nul doute tourner sous Fire TV, la plate-forme de préférence d’Amazon. Nous devrions avoir tous les détails d’ici les prochaines semaines.