Amazon organise une “Prime Early Access Sale” les 11 et 12 octobre

Amazon organise un deuxième Prime Day cette année. L'événement "Prime Early Access Sale" aura lieu les 11 et 12 octobre prochains.

Après des semaines de rumeurs, Amazon a officiellement annoncé la tenue d’un deuxième événement spécial de ventes cet automne, exclusivement pour les membres Prime. Ce deuxième Prime Day de l’année, baptisé “Prime Early Access Sale“, aura lieu les 11 et 12 octobre dans une quinzaine de pays, dont la France.

Amazon organise un deuxième Prime Day cette année

Amazon Prime Day a, historiquement, toujours été un événement annuel lors duquel les membres Prime ont accès à des milliers d’articles de revendeurs en ligne. Ce n’est pas seulement un moyen pour Amazon d’augmenter ses ventes pendant les mois d’été, cela permet aussi à l’entreprise de faire grossir sa base d’abonnés Prime. Les 12 et 13 juillet derniers, pour le précédent Prime Day, il y avait pléthore d’offres très avantageuses sur des produits très variés, pour la maison, des vêtements, de l’électronique et bien davantage, et la grande majorité étaient réservées aux membres Prime. Cependant, comme les années précédentes, certaines étaient aussi accessibles à non abonnés.

L’événement “Prime Early Access Sale” aura lieu les 11 et 12 octobre prochains

Dans la mesure où Amazon n’a jamais organisé de second Prime Day dans une même année auparavant, il est difficile d’anticiper comment tout cela va se dérouler. Puisque l’événement se déroulera au milieu du mois d’octobre, celui-ci devrait marquer, de manière non officielle tout du moins, le début de la grande saison des fêtes de fin d’année pour Amazon. Il est aussi possible que les remises proposées aux membres Prime durant ces deux jours ne reviennent pas avant le Black Friday ou le Cyber Monday. Cela pourrait encourager certains clients à préparer en avance leurs cadeaux de Noël.

Bien évidemment, nous ne manquerons pas de revenir sur les meilleures offres de ce “Prime Early Access Sale”. Si vous cherchez certains articles en particulier, faites une croix dans votre calendrier et n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.