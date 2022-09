Amazon organise son événement annuel pour le hardware le 28 septembre

Amazon organise un événement hardware le 28 septembre. Les détails sont minces, espérons que ce sera aussi fourni que l'année dernière.

Comme à l’accoutumée, à la rentrée, les sociétés de la tech aiment organiser des événements plus ou moins publics, plus ou moins en grande pompe, pour dévoiler tout ou partie de leurs produits à venir. Les géants de la tech s’en font une joie. Dans une semaine, ce sera au tour du géant américain Amazon, pour une présentation de ses futurs produits hardware. À quoi faut-il s’attendre au juste ? Voici ce que l’on sait.

Amazon organise un événement hardware le 28 septembre

Amazon organisera donc un événement hardware le 28 septembre à 18 h, heure française. L’invitation ne donne malheureusement que très peu de détails – ça aussi, c’est une habitude chez les entreprises de la tech -, promettant simplement qu’elle donnerait des informations concernant les “derniers appareils, fonctionnalités et services Amazon en date”. Coïncidence ou pas, cet événement aura lieu précisément un an après la présentation de l’année dernière. Le hasard du calendrier.

Les détails sont minces

Toujours est-il que l’événement de l’année dernière était plein de produits très intéressants et pour le moins originaux, comme ce fut le cas avec Astro, le petit robot sur roues propulsé par Alexa, qui avait largement volé la vedette à tout le monde. Parmi les autres produits dont on se souvient aisément, il y avait le Echo Show 15 et Glow, un appareil pour les vidéoconférences pensé et conçu autour des enfants. Le géant américain avait aussi annoncé des mises à jour un peu moins tape-à-l’œil, avec son tracker d’activité Halo View et son système d’alarme pour la maison Ring Alarm Pro.

Espérons que ce sera aussi fourni que l’année dernière

Si vous espériez pouvoir découvrir tout cela en direct, sachez que, malheureusement, ne diffusera pas l’événement, mais nous ne manquerons pas de revenir sur les annonces les plus importantes. Rendez-vous donc dans une semaine. À suivre !