Amazon Music HD renforce grandement son catalogue Ultra HD

Amazon propose un service de streaming de musique depuis quelque temps maintenant. Et depuis l'automne dernier, le géant offre une option haute qualité. Aujourd'hui, la plate-forme annonce un important renforcement de son catalogue Ultra HD.

Amazon avait lancé son offre de streaming de musique haute-fidélité, Amazon Music HD, à l’automne dernier. Aujourd’hui, la plate-forme annonce une très bonne nouvelle pour les abonnés, et celles et ceux qui hésitaient encore. Amazon Music s’associe à Universal Music Group et Warner Music Group pour remasteriser des milliers de chansons et d’albums en Ultra HD.

Amazon Music HD renforce son catalogue de pistes en Ultra HD

“Nous avons lancé Amazon Music HD l’année dernière avec la promesse de toujours offrir à nos clients la meilleure qualité d’enregistrement disponible pour le streaming”, déclarait Steve Boom, vice-président de Amazon Music. “Grâce à ce partenariat, nous continuons d’honorer cette promesse en améliorant les enregistrements existants pour proposer une expérience d’écoute meilleure encore tout en préservant l’héritage artistique pour les générations futures.”

Amazon Music HD compte déjà environ 5 millions de titres en Ultra HD avec une profondeur de 24 bits et une fréquence d’échantillonnage pouvant atteindre les 192 kHz. Aujourd’hui, les nouvelles entrées vont de “Man on the Moon : The End of Day” de Kid Cudi à “Diana & Marvin” de Diana Ross en passant par le “Joanne” de Lady Gaga.

Des remasterisations Ultra HD et même des mix 3D Audio

En plus de remasteriser davantage d’albums en Ultra HD, certains albums et certaines chansons seront aussi remixés dans des formats 3D Audio comme le Dolby Atmos et le Sony 360RA. Les abonnés Amazon Music HD pourront profiter de ces mix 3D via Echo Studio, qui promet un audio immersif. Parmi les albums sélectionnés pour ce traitement 3D Audio, on citera notamment “Wildflowers & All the Rest” de Tom Petty, le “Hybrid Theory” dans son édition 20ème anniversaire de Linkin Park, le premier album des Ramones ou encore “Rare” de Selena Gomez.

Amazon Music HD est proposé à 12,99€ par mois pour les abonnés Amazon Prime et 14,99€ par mois pour les non Prime. À noter, si vous avez l’offre Music Unlimited, vous pouvez accéder aux pistes HD pour un surcoût de 5€ par mois.