Amazon mise sur les adaptations de jeux vidéo pour renforcer le catalogue de Prime Video

En plus de la série télévisée Fallout, la plateforme Amazon Prime Video diffusera également les futures adaptations sur le petit et grand écran des licences Life is Strange, It Takes Two et Disco Elysium.

Dans le cadre d’un partenariat avec Amazon, la société de production transmédia dj2 Entertainment aura pour mission de créer des contenus qui seront diffusés exclusivement sur Prime Video, notamment des adaptations en série ou film de licences populaires. Life is Strange, It Takes Two et Disco Elysium sont les trois premiers projets en cours de développement. Mais ces derniers devraient prochainement être rejoints par une série Ruiner, une série Little Nightmare, un film Spleeping Dogs et un film Echo.

Dmitri M. Johnson’s dj2 Entertainment To Adapt Video Games For TV Under Overall Deal With Amazon Studios https://t.co/4zlzlh7lNE — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 17, 2022

“L’équipe de dj2 Entertainment a longtemps cru que les jeux vidéo serviraient un jour de source incroyable pour des histoires racontées à la télévision et au cinéma, et que c’était seulement le manque d’amour et de respect pour la forme d’art qui empêchait auparavant les adaptations réussies“, a déclaré Dmitri M. Johnson. “De plus, c’est un véritable honneur d’avoir Amazon Prime Video comme partenaire de plateforme. Un collaborateur de taille qui nous soutient vraiment, ainsi que nos grandes ambitions, pour raconter les meilleures histoires internationales de jeux vidéo, sans aucune limite quant à la hauteur de nos objectifs collectifs“. Nick Pepper, responsable du contenu créatif chez Amazon Studios, a ajouté : “Je ne peux pas dire combien nous sommes heureux de travailler avec dj2 Entertainment. Leur expertise et leurs compétences sur le marché du jeu vidéo adapté aux écrans sont inégalées. Les possibilités sont infinies pour ce que nous pouvons créer ensemble pour nos publics mondiaux.“