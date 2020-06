Amazon met sur pied une unité de lutte contre la contrefaçon

Amazon est une plate-forme incontournable du e-commerce. Il est extrêmement facile d'y vendre ses produits. Trop, peut-être, même. Les contrefaçons sont malheureusement trop nombreuses. Un souci dont le géant est bien conscient et qu'il entend bien faire disparaître.

Il n’est pas difficile de vendre des produits sur Amazon et ce pour qui que ce soit. Et avec la quantité folle de références listées sur la plate-forme, il est très difficile pour le géant américain de suivre tout ce qui y est proposé. Et si avoir davantage de choix est toujours bon pour le client, cela a aussi conduit à l’apparition d’un grand nombre de produits contrefaits. Un problème qui ne date pas d’hier mais aujourd’hui, le géant du e-commerce prend une grande mesure.

Amazon crée une unité de lutte contre la contrefaçon

Les plaintes sont très nombreuses depuis plusieurs années concernant des contrefaçons vendues sur la plate-forme. Amazon en est d’ailleurs inondé si l’on peut dire et il faut que cela cesse. Aujourd’hui, le géant annonce la création d’une unité de lutte contre la contrefaçon. Cette nouvelle équipe sera constituée d’anciens procureurs fédéraux, d’enquêteurs et d’analystes data pour aider Amazon à mieux identifier et gérer les produits contrefaits tout en traduisant ces faussaires devant la justice.

pour pouvoir enfin dire adieu aux produits contrefaits sur sa plate-forme ?

Selon le communiqué : “L’unité de lutte contre la contrefaçon va utiliser toutes les données d’Amazon, obtenir des informations auprès de ressources externes comme les services de paiement ou l’intelligence open source et pourra relier les éléments entre eux. L’unité de lutte contre la contrefaçon permet à Amazon de poursuivre de manière plus efficace au civil les litiges contre les faussaires, de travailler avec les marques dans des enquêtes communes ou indépendantes et d’aider les autorités dans le monde entier dans leurs actions contre les faussaires.” Impossible pour l’instant de juger de l’efficacité de cette nouvelle unité ni si cela permettra effectivement à Amazon de faire disparaître les contrefaçons de sa plate-forme mais c’est une bonne nouvelle d’apprendre que le géant prend des mesures fortes.