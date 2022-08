Amazon met fin à son service de télésanté

Amazon va fermer son service de télésanté Care, une décision difficile, mûrement réfléchie, selon le géant américain. Une décision pourtant surprenante.

Comme la majorité des géants de la tech, Amazon travaille constamment au développement de produits et services. Certains dans son cœur de métier, d’autres plus éloignés. Certains sont lancés au grand public, d’autres ne passent pas la phase de prototype interne. Saviez-vous par exemple que le géant américain proposait un service de télésanté ? Malheureusement, il est temps aujourd’hui d’arrêter les frais, semble-t-il.

Amazon va fermer son service de télésanté Care

Amazon, qui a tout récemment officialisé son rachat de iRobot, a en effet pris la décision de mettre un terme à son service de télésanté Care avant la fin de l’année, selon une information de The Washington Post. L’entreprise a informé ses employés de cette décision durant une réunion qui a eu lieu il y a quelques jours. En conséquence, plusieurs “dizaines” de salariés perdront leur emploi.

Une décision difficile, mûrement réfléchie, selon le géant américain

“Cette décision n’a pas été prise à la légère et n’est devenue évidente qu’après de nombreux mois d’analyse rigoureuse”, déclarait le vice-président en charge de la santé chez Amazon, Neil Lindsay, aux employés dans un mémo partagé avec The Post. “Bien que nos membres utilisateurs adorent de nombreux aspects d’Amazon Care, le service n’est pas une offre suffisamment complète pour les clients des grandes entreprises que nous ciblions, et cela n’allait pas fonctionner sur le long terme.”

Une décision pourtant surprenante

La décision du géant américain de fermer le service est assez surprenante dans la mesure où l’entreprise annonçait l’année dernière étendre sa disponibilité à davantage de salariés et d’entreprises dans tous les États-Unis. De plus, le PDG d’Amazon, Adam Jassy, mettait en avant Amazon Care dans une lettre transmise aux investisseurs en 2021, citant la plate-forme comme exemple du “type d’innovation itérative” qui reflète parfaitement le prochain chapitre de la société. Plus récemment, la firme de Bellevue signait un contrat pour acquérir le fournisseur de soins de santé One Medical pour quelque 3,9 milliards de dollars.