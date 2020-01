Amazon menace de licencier les employés qui s’expriment sur le changement climatique

Devant une pression de plus en plus grande de la part de ses salariés pour augmenter sa lutte contre le réchauffement climatique, l'entreprise de Jeff Bezos a changé sa politique interne et fait peser des menaces sur les voix les plus critiques.

Le réchauffement climatique et la lutte pour réduire l’empreinte carbone sont devenus en quelques années des soucis individuels, faisant peser sur chacun la responsabilité de sa participation, alors même que seules 100 entreprises sont responsables de 71% des émissions polluantes. Les employés d’Amazon l’ont bien compris et demandent au géant des engagements plus forts pour le climat, pour contrebalancer les émissions de ses data center AWS, de ses livraisons et retours sur sa plateforme de retail, sans parler des imports des marchandises. En réponse à ces demandes, Jeff Bezos a annoncé en septembre qu’Amazon visait à dépendre entièrement sur les énergies renouvelables d’ici 2030 et avoir des émissions nettes nulles d’ici 2040. Dans le même temps, des employés évoquent dans une tribune rapportée par The Washington Post un changement de politique en interne.

Coup de pression sur les employés

Cette nouvelle politique exige des salariés qu’ils “demandent l’autorisation préalable de parler d’Amazon dans tout forum public lorsqu’ils sont identifiés comme un employé.” Depuis, plusieurs employés ont été contactés par des représentants légaux et des ressources humaines, qui ont déclaré qu’ils contrevenaient à la politique de communication externe de l’entreprise, selon une déclaration publiée sur Twitter des Amazon Employees for Climate Justice (Employés d’Amazon pour la justice climatique).

“Don’t shoot the messengers”

CNBC rapporte que “deux employés ont été informés que leur contrait serait résilié s’ils continuaient à parler des affaires d’Amazon“. Maren Costa, UX designer pour l’entreprise et directement menacée, a déclaré que “ce n’est pas le moment de tirer sur les messagers. Ce n’est pas le moment de faire taire ceux qui s’expriment.” Jamie Kowalski, un ingénieur du développement de logiciels, a également reçu une lettree d’un des avocats d’Amazon après s’être exprimés publiquement en octobre.