Amazon Made for You utilise un double virtuel pour s’assurer que les t-shirts vous vont bien

Le e-commerce présente de nombreux avantages, c'est évident. Mais il souffre d'un handicap, à l'heure actuelle, c'est qu'il peut être difficile de ressentir quoi que ce soit face aux produits...

Faire du shopping en ligne est aujourd’hui très simple. Il suffit de trouver l’objet désiré et de le payer. Tout en restant dans le confort de son canapé. Où que l’on soit, n’importe quand. Mais un tel système a évidemment des limites. Impossible par exemple de vérifier la qualité d’un produit. De toucher, de sentir, d’examiner. Cela peut être très gênant dans certains secteurs particuliers, et notamment l’habillement. Amazon l’a bien compris et déploie aujourd’hui une première solution.

Amazon lance Made for You, pour vous aider à choisir le bon t-shirt

Faire du shopping en ligne pour se trouver des vêtements n’est pas toujours simple. A fortiori pour celles et ceux qui ont des morphologies peu communes. Trouver la bonne taille, la bonne coupe est loin d’être une sinécure. Et les raisons peuvent être variées. La taille, par exemple, varie d’une marque à l’autre. Un L chez telle marque ne taillera peut-être pas pareil qu’un L chez une autre. À moins de le savoir pour avoir déjà acheté cette marque, vous recevrez peut-être un vêtement qui ne vous va pas. Quelles solutions peut-on alors imaginer ?

Amazon pense pouvoir résoudre le souci en utilisant votre double virtuel. L’idée est ainsi de vous permettre de vous faire une idée de si tel ou tel t-shirt vous ira ou non. Pour ce faire, le géant américain a récemment lancé un service de personnalisation baptisé Made for You. Ce service vous demandera dans un premier temps de transmettre notamment vos mensurations, avec des photos.

selon votre propre morphologie

Ces données serviront aux algorithmes d’Amazon pour réaliser un double virtuel de votre corps. Et ce double sera utilisé pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblerait le vêtement sur vous. Une représentation supposément plus fiable. Et outre la taille du vêtement, vous pourrez aussi profiter de ce service pour décider si ce style ou cette couleur vous va ou non.

Et pour celles et ceux qui seraient inquiets à l’idée de partager ce genre d’informations personnelles avec Amazon, sachez que l’entreprise a confirmé à Engadget que toutes les photos sont supprimées après utilisation. Autrement dit, Amazon ne les conserve pas. Vous n’aurez pas à craindre qu’elles se retrouvent dans la nature dans le cas d’une fuite de données quelconque. Pour l’heure, Amazon Made for You ne fonctionne qu’avec les t-shirts mais il y a fort à parier que le service prenne en charge davantage de catégories de vêtements dans un futur plus ou moins proche.