Amazon Luna : un concurrent de taille face à Stadia de Google et Project xCloud de Microsoft

Anciennement connu sous le nom de code Project Tempo, la plateforme cloud gaming du géant de l'e-commerce Amazon se nomme désormais Luna.

Propulsée par Amazon Web Services (AWS), division spécialisée dans les services de cloud computing à la demande, Luna est une plateforme cloud gaming qui va permettre à Amazon d’être mieux implanté dans l’industrie vidéoludique après la création des Amazon Game Studios (Crucible, New World) et le rachat de Twitch pour 970 millions de dollars. Celle-ci sera directement accessible sur Fire TV, PC, Mac, iOS, et plus tard sur Android, ainsi que sur les navigateurs Chrome via un ordinateur et Safari via un iPhone ou un iPad sans longs téléchargements, mises à jour, matériel coûteux ou configuration compliquée. Dans l’immédiat, seuls les clients américains peuvent avoir un accès à Amazon Luna en avant-première.

Proposé à 5,99 dollars par mois pendant la période d’accès anticipé, l’abonnement Luna+ verra son tarif augmenter dès le lancement de la version commerciale. Les abonnés auront alors un préavis de 30 jours pour prolonger leur souscription ou non. Avec Luna+, les abonnés peuvent jouer sur deux appareils simultanément avec une résolution allant de 1080p/60fps à 4K/60fps pour certains jeux. Des titres comme Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon A Plague Tale : Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, The Impossible Lair, Iconoclasts, GRID, ABZU, Brothers : A Tale of Two Sons ou encore Metro Exodus sont d’ores et déjà jouables. Enfin, Amazon Luna sera renforcé par l’Ubisoft Channel, un abonnement supplémentaire permettant aux joueurs d’avoir accès à leurs titres Ubisoft préférés, dont Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 et Immortals Fenyx Rising le jour même de leur sortie. C’est la première des multiples chaînes de jeux Luna en développement où les clients peuvent jouer à des jeux de leurs éditeurs et genres préférés.

Luna, le service de jeu vidéo en streaming d’Amazon

“Nous avons créé Luna pour qu’il soit facile de jouer à des jeux excellents sur les appareils que les clients possèdent déjà et qu’ils aiment“, a déclaré Marc Whitten, vice-président chez Amazon en charge des services et des produits de divertissement. “C’est le premier jour de Luna, nous sommes impatiens de travailler avec les joueurs, les streamers et des éditeurs comme Ubisoft et Remedy Entertainement pour bâtir une expérience de jeu formidable pour tout le monde.”

Amazon a également apporté des précisions sur l’intégration de Twitch : “Le jeu est plus social que jamais et c’est sur Twitch que les meilleurs streamers du monde rencontrent la communauté de joueurs la plus engagée du monde. Twitch est l’un des moyens les plus importants pour le public de découvrir des jeux et des expériences formidables, et nous pensons que le cloud streaming peut rendre ce genre de découverte encore plus facile. Dans le cadre de l’expérience Luna, les joueurs verront les flux Twitch pour les jeux en service, et à partir de Twitch, ils pourront instantanément commencer à jouer aux jeux Luna.”

Amazon Luna Controller, une manette qui offre une faible latence grâce à la technologie Cloud Direct

Disponible pour 49,99 dollars, le Amazon Luna Controller est compatible avec Alexa et se connecte directement au cloud : “Utilisable en USB ou en Bluetooth, il est doté d’une conception à antennes multiples qui privilégie le wifi sans interruption pour des jeux à faible latence (des réductions de 17 à 30 millisecondes avec Cloud Direct)“. La plateforme cloud gaming Amazon Luna est également compatible avec la DualShock 4 de la PS4, la manette de la Xbox One et le célèbre combo clavier-souris.