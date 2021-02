Amazon Luna : Marc Whitten n’est plus le responsable de la plateforme cloud gaming

Vice-président pendant pas moins de cinq ans de la division Amazon Entertainment Devices and Services (Fire TV, Fire Tablet, Kindle, Amazon Appstore), Marc Whitten avait été propulsé par les pontes du géant de l’e-commerce comme directeur du service de jeu en streaming et à la demande Amazon Luna avec pour objectif de concurrencer Google Stadia, Microsoft Project xCloud et même le PlayStation Now de Sony. Bien qu’optimiste sur son avenir dès son lancement l’année dernière, l’ancien cadre d’IBM, Microsoft/Xbox et Sonos a décidé d’abandonner son poste pour devenir senior vice-president et general manager d’Unity Technologies, le créateur de la plateforme de développement Unity.

Somehow I entirely missed that the Head of Amazon's cloud gaming service, Luna, decamped this month for Unity.

Marc was former CPO of Sonos and Xbox

Follows obvious trouble at Google's Stadia this same month pic.twitter.com/IZfqgKeq1f

— Matthew Ball (@ballmatthew) February 24, 2021