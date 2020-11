Amazon : les offres Aukey à ne pas manquer

Comme à son habitude, Aukey aime bien faire sauter les prix de certains de ses produits, notamment sur Amazon. C'est le cas actuellement. Que peut-on donc trouver en ce moment comme accessoires ? Suivez le guide !

Aukey est une marque très populaire sur le marché des accessoires et autres périphériques. La marque propose des appareils à des prix toujours intéressants mais plusieurs dans l’année, de manière très ponctuelle, les tarifs sont encore plus bas. Chargeur, webcam, écouteur, câble USB, il y en a pour tous les goûts. Voici une petite sélection non exhaustive des meilleures offres de la marque. Attention, certaines sont réservées aux membres Amazon Prime.

Difficile aujourd’hui d’être productif sur un ordinateur sans utiliser un certain nombre d’accessoires. Et certains d’entre eux ont besoin d’être branchés/débranchés assez souvent. Impensable donc d’aller derrière la tour pour ce faire à chaque fois. Un hub USB est un très bon investissement. Le CB-H19 USB 3.0 7-Port Hub dispose de 7 portes USB. Il est livré avec un câble USB et un adaptateur secteur 12V/3A pour permettre d’y brancher des accessoires gourmands. Vendu d’ordinaire 23,99€, il est proposé actuellement à 19,19€, -20%. Jusqu’au 29 novembre seulement.



Aukey ne fait pas que dans les accessoires pour l’ordinateur. La marque a aussi à son catalogue une lampe de table RVB très sympathique, avec fonction minuteur, lumière blanche chaude à intensité variable et changement de couleur et veilleuse avec fonction mémoire. Pas mal, non ? Parfait pour un salon ou une chambre. Elle pourrait être vôtre pour 27,99€, contre 34,99€ habituellement, -20%. Une offre réservée aux membres Prime. Jusqu’au 29 novembre seulement.

Avec les différentes normes d’USB, on s’y perd facilement. Pour nos appareils mobiles les plus compacts, c’est assez simple, c’est souvent du Micro USB. Avec ce lot de trois adaptateurs USB C vers Micro USB, vous ne serez jamais pris de court. Une réduction de 20% est proposée aux membres Prime, soit 5,59€ le lot, contre 6,99€. Jusqu’au 30 novembre.

Toujours dans les câbles et l’USB, un câble USB C à USB C de 2 mètres en Nylon. Parfait pour une installation propre sur un bureau, pour recharger smartphone par exemple, sans se retrouver à manquer de fil. À 6,39€ actuellement, contre 7,99€ en temps normal. Uniquement pour les membres Prime. Jusqu’au 30 novembre.

Les écouteurs true wireless sont à la mode en ce moment. On en trouve à tous les prix, pour des qualités très variables. Aukey propose ses écouteurs EP-T31, avec charge sans Fil et USB-C, IPX5, contrôle tactile et 30 heures d’autonomie pour 25,99€ seulement – 39,99€ d’ordinaire -. Soit -35%. Uniquement pour les membres Prime. Jusqu’au 30 novembre.

Écouteurs true wireless toujours. Les Aukey EP-T21 ressemblent davantage à des Apple AirPods, en noir. Bluetooth 5, 25 heures d’autonomie avec leur étui de chargement et contrôle Tactile, un accessoire dont il est très difficile de se passer au quotidien. Proposés à 22,69€ contre 35,97€. Une jolie réduction de 37%. Jusqu’au 30 novembre.

Dernière offre de cette fournée, et non des moindres puisque l’offre est de presque 50%. Une webcam, la Aukey PC-LM1, 1080P Full HD avec microphone stéréo, parfaite pour passer le confinement. Vendue à seulement 26,34€. 49,99€ en temps normal. Jusqu’au 30 novembre.