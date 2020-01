Amazon : les employés toujours plus remontés contre l’inaction climatique de l’entreprise

357 employés ont signés une tribune pour exprimer leur mécontentement face aux choix de l'entreprise.

Amazon Employees for Climate Justice (Employés d’Amazon pour la Justice Climatique), un groupe de salariés qui s’intéressent de près aux activités de l’entreprise dans le secteur du pétrole et du gaz ainsi qu’à son empreinte carbone, a publié sur la plateforme Medium des citations très critiques. Tous émis avec leur propre nom, ces commentaires ont été fait en défi aux règles de l’entreprise qui refrènent les travailleurs de commenter publiquement leur entreprise sans l’approbation des dirigeants. Les employés d’Amazon sont parmi les voix les plus expressives de la tech, au point que deux employés ont été menacés de représailles ce mois-ci s’ils continuaient à communiquer sur l’entreprise. En soutien à Maren Costa, designer de l’expérience utilisateur et Jamie Kowalski, ingénieur en développement logiciel, la tribune qui compte 357 signataires a été publiée.

Des critiques justifiéess

La politique de communication extérieure mise en place en octobre exige des salariés qu’ils “demandent l’autorisation préalable de parler d’Amazon dans tout forum public lorsqu’ils sont identifiés comme un employé.” À contre-courant de cette consigne, ils s’expriment ici en étant clairement identifiables, bien qu’ils ne risquent pas de blâme, qui entacherait la réputation d’Amazon. Développeur, ingénieur, gestionnaire produit, analyste, support technique… toutes les professions se croisent pour dénoncer l’empreinte carbone d’Amazon, parfois indirecte : “Amazon devrait mettre fin à ses contrats avec les compagnies pétrolières et gazières. Notre IA et notre apprentissage automatique sont utilisés pour “trouver du pétrole”, “produire du pétrole” et “optimiser la production“.” Malgré tout, ils reconnaissent que la commande de 100 000 utilitaires électriques pour ses livraisons reste un pas vers une transition plus propre.

Le climat, mais pas seulement

Outre les préoccupations d’ordre climatique, les employés ont formulés des critiques contre les entrepôts d’Amazon, le cloud AWS, et plus. L’un d’entre eux déclare : “La chaîne logistique d’Amazon ne doit pas être construite au détriment des travailleurs des entrepôts qui travaillent à un rythme qui cause des taux de blessures plus élevés que la moyenne de l’industrie. Ce n’est pas humain d’avoir des gens qui ont peur d’aller aux toilettes.” Un autre dénonce la collusion entre le cloud d’Amazon Web Services et Palantir, un contractuel du ministère de la défense : “Je ne suis pas d’accord qu’AWS permette à Palantir et à l’ICE de surveiller et de séparer les enfants de leurs parents à la frontière.”