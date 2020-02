Amazon : les commentaires positifs continuent d’être achetés

Malgré les moyens mis en place par la plateforme de vente, les vendeurs continuent de ruser de manière toujours plus subtile pour compenser les acheteurs s'ils laissent une évaluation positive.

En 2016, une polémique enflait vis-à-vis des commentaires laissés sur Amazon, et afin de renouer avec la confiance avec ses utilisateurs, le site de vente en ligne a modifié sa politique de communauté. Avant cela, les commentaires laissés par des utilisateurs d’Amazon contre un produit en réduction ou offert à titre gracieux pullulaient, laissant comme un goût amer de clients achetés à peu de frais. Ils précisaient toutefois les conditions de notation : “produit obtenu contre avis objectif”, “Produit obtenu avec une réduction importante pour en effectuer un retour objectif” ou “Reçu en échange d’un commentaire impartial”. Une technique utilisée par les vendeurs pour amener rapidement un produit tout en haut du classement des meilleures ventes. Difficile cependant d’évaluer le rapport qualité-prix d’un produit quand celui-ci vous a été offert.

Les politiques d’Amazon insuffisantes

Outre ce changement de politique, Amazon a déjà poursuivit en justice les entreprises payant pour de faux commentaires ainsi que les utilisateurs vendant de faux commentaires sur le site Fiverr. Cela aurait du changer la donne, mais une vidéo publiée hier par le YouTubeur LockPickingLawyer vient prouver le contraire. Au-lieu de chercher à s’accorder les faveurs des clients en ligne, ils s’adressent à eux à travers des promesses de cartes cadeaux distribuées dans des produits.

Paquet surprise

Spécialisé dans l’art du lockpick, le vidéaste en est à sa 1 047ème vidéo permettant de démontrer la force ou la faiblesse d’un cadenas. Dans sa dernière chronique, il a choisit d’opter pour un casier à clés de la marque Mofut, chaudement recommandé par Amazon : il est à la fois “Amazon’s Choice” et Meilleure vente Amazon. Cependant, ce classement n’est pas innocent puisqu’à l’intérieur du casier se trouve une carte promettant une carte-cadeau de 10 dollars en échange d’un commentaire 5 étoiles. Il est déconseillé en gras et en majuscules sur les consignes de ne pas divulguer la promesse du vendeur, au risque d’invalider la procédure. Selon la loi américaine, il est illégal d’acheter des reviews, méthode considérée comme facilitant la concurrence déloyale, les actes ou pratiques déloyales ou trompeuses et affectant le commerce. Amazon a cependant réagit rapidement, le produit étant actuellement revu par l’entreprise.