Amazon : l’entrepôt de New York en grève pour protester contre la politique de l’entreprise

Centre névralgique pour la distribution des commandes dans l'ensemble de l'état de New York, l'entrepôt de Staten Island est aujourd'hui en grève pour protester contre l'entreprise qui selon ses employés prend les mesures d'hygiène à la légère.

Les États-Unis représente aujourd’hui en terme de nombre de personnes touchées par le coronavirus le pays le plus gravement atteint, avec quelques 142 000 cas et d’ores et déjà 2 490 décès. Le cluster principal était au départ situé dans la Bay Area de San Francisco-Palo Alto-San Jose-Oakland où se trouve la Silicon Valley et donc de nombreuses entreprises de technologie. Celles-ci ont rapidement demandé à leurs employés de travailler depuis chez eux. Aujourd’hui cependant, la ville la plus affectée par le coronavirus est New York, qui avec une population de 8,4 millions d’habitants aurait un potentiel de contamination très élevé si un décret de shelter in place ou confinement n’avait pas été émis par l’état de New York. Dans ce contexte, de plus en plus de personnes dépendent d’Amazon pour faire livrer leur biens de première nécessité, les seuls encore livrés par l’entreprise, une situation qu’avait anticipé le géant du commerce en ligne lorsqu’il déclarait vouloir embaucher 100 000 personnes pour faire face au coronavirus. Il se disait même prêt à augmenter le salaire horaire de deux dollars.

Le premier d’une longue liste ?

Ce projet très ambitieux était mis à mal la semaine dernière lorsqu’on apprenait que des employés étaient touchés par la maladie dans six entrepôts différents : New York City, Shepherdsville dans le Kentucky, Jacksonville en Floride, Katy au Texas, Brownstown dans le Michigan et à Oklahoma City. Nous écrivions alors que les employés reprochaient à l’entreprise de “ne pas faire assez pour les protéger, le respect du taux horaire de commandes envoyés étant toujours demandé, une directive qui décourage les gestes barrières et sanitaires sûrs telles que se laver les mains après avoir toussé ou éternué“. En réaction à ce qui s’apparente à une politique de l’autruche selon les salariés, ceux de Staten Island (New York) se sont aujourd’hui mis en grève.

Deux sons de cloche différents

Business Insider Tech rapporte que les grévistes ne retourneraient pas au travail avant que leurs exigences soit remplies, à savoir qu’Amazon ferme l’entrepôt pour effectuer un nettoyage supplémentaire et qu’elle donne aux travailleurs un congé payé pendant ce temps. Un autre employé anonyme a affirmé que les gants étaient rationnés à seulement deux paires par semaine. D’autres entreprises telles qu’Apple procèdent à un nettoyage complet de leur locaux, notamment à Cork en Ireland, lorsqu’un cas est avéré. Amazon a réitéré de son côté travailler dur “pour assurer la sécurité des employés tout en servant les collectivités et les plus vulnérables.”