Amazon : le leader du mouvement de grève à New York licencié

Chris Smalls avait lancé hier un mouvement de grève très suivi dans l'entrepôt de Staten Island. Celui-ci lui a coûté sa place dans l'entreprise.

Pour protester contre les conditions de travail pendant la pandémie de coronavirus, particulièrement contre les mesures d’hygiène qu’ils trouvaient insuffisantes suite à la découverte d’un employé atteint par la maladie respiratoire, les employés d’Amazon de l’entrepôt de Staten Island ont mené hier une grève. Les protections des employés par le droit du travail étant ce qu’elles sont aux États-Unis, le meneur de la grève, Chris Smalls, a été licencié. Le mouvement de grève intervient à un moment particulièrement crucial pour Amazon, perçu comme l’une des seules entreprises capables de répondre à la demande en biens de première nécessité des américains, en semi-confinement dans certains états. L’entrepôt de Staten Island est stratégique car il dessert la ville de New York et ses 8,3 millions d’habitants, mais aussi l’ensemble de l’état de New York.

Une grève rapidement démantelée

On apprenait la semaine passée que l’entrepôt de Staten Island faisait parti, avec 5 autres entrepôts, de ceux touchés par un cas de coronavirus. En conséquence, Chris Smalls a mené un mouvement de grève exigeant un nettoyage de l’entrepôt et des congés payés durant le processus. Ils reprochaient également à l’entreprise de “ne pas faire assez pour les protéger, le respect du taux horaire de commandes envoyés étant toujours demandé, une directive qui décourage les gestes barrières et sanitaires sûrs telles que se laver les mains après avoir toussé ou éternué“. En conséquence, Smalls et au moins 50 personnes ont conduits une grève.

Licencié après plusieurs avertissements

Amazon assurait de son côté travailler aussi dur que possible “pour assurer la sécurité des employés tout en servant les collectivités et les plus vulnérables.” L’entreprise a confirmé à CNBC avoir licencié l’assistant manager, qui déclare de son côté que “Amazon préfère licencier les travailleurs plutôt que de faire face à son incapacité totale à faire ce qu’il devrait pour nous garder nous, nos familles et nos communautés en sécurité“. L’ex-employé se dit “outré et déçu, mais pas surpris” car selon lui “Amazon préfère comme d’habitude balayer un problème sous le tapis plutôt que d’agir pour les employés“. L’entreprise affirme elle qu’il avait été renvoyé suite à “de multiples avertissements” pour avoir enfreint les consignes de distanciations sociales et refusé de rester en quarantaine après avoir été en contact étroit avec un employé qui avait été testé positif.