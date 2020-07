Amazon lance une plate-forme de live streaming pour les entreprises

La plate-forme Twitch est davantage connue pour être une plate-forme à destination des joueurs de jeux vidéo. Cela étant dit, ces dernières années, elle s’est étendue pour couvrir des activités non liées au jeu vidéo. Aujourd’hui, il semblerait que Amazon souhaite étendre encore les technologies de la plate-forme pour attirer les entreprises. C’est dans cette optique que vient d’être lancée la plate-forme de live streaming baptisée Amazon Interactive Video Service.

Et si cela vous semble familier, c’est très probablement parce que, il y a quelques mois, une rumeur annonçait que Amazon cherchait à permettre aux entreprises d’organiser des live streams sur Twitch. Cette rumeur avait en partie raison dans la mesure où le géant américain n’utilisera pas Twitch à proprement parler mais simplement ses technologies sous-jacentes pour faire fonctionner cette nouvelle plate-forme.

Selon le communiqué officiel, “Amazon IVS supprime le coût le complexité associés à la mise en place des diffusions en direct et/ou interactives, permettant aux clients de se concentrer sur l’expérience proposée à leurs spectateurs. Amazon IVS est un service totalement géré qui rend le live streaming de qualité disponible à tous dans le monde entier avec une latence de moins de 3 secondes (contre 20 à 30 secondes d’ordinaire) pour que les clients n’aient plus à choisir entre interactivité et qualité de service.”

Pour capter encore davantage de clients dans ses filets

Amazon espère aussi pouvoir tirer son épingle du jeu et se différencier notamment de Facebook et Youtube en permettant ainsi aux entreprises de personnaliser leurs diffusions. Cela passe par l’ajout d’informations additionnelles lorsqu’un produit apparait à l’écran, l’ajout d’un bouton d’achat pour un produit spécifique, etc.