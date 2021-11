Amazon lance un appareil connecté pour analyser la qualité de votre air

Amazon se lance dans l'analyse de la qualité de l'air. Le Smart Air Quality Monitor est disponible en précommande.

La qualité de l’air est un paramètre important dans nos vies. Passer ses journées dans un air de mauvaise qualité peut entraîner un certain nombre de maladies ou exacerber des soucis existants. Cela étant dit, il n’est pas toujours facile de savoir si la qualité de l’air dans votre logement est bonne ou mauvaise. Le fait de ne pas pouvoir voir la saleté ou la présence de bactéries et autres germes dans l’air, par exemple, est un problème au quotidien. Et le fait de ne rien voir ne signifie pas que l’air est de bonne qualité. Il faut l’analyser en bonne et due forme, avec un appareil dédié. Ce que propose depuis peu Amazon.

Amazon se lance dans l’analyse de la qualité de l’air

Les appareils de mesure de la qualité de l’air sont très utiles. Et si vous en chargez un, connecté qui plus est, sachez que le géant du e-commerce américain a ce qu’il vous faut. L’entreprise vient d’officialiser le lancement de son Smart Air Quality Monitor. À 80 €, cela en fait un produit abordable, ce qui pourrait être un bon moyen de vous assurer que l’air de votre logement est de bonne qualité. Et si ce n’est pas le cas, au moins, vous serez au courant, et vous pourrez agir en conséquence.

Le Smart Air Quality Monitor est disponible en précommande

Dans la mesure où il s’agit d’un appareil connecté intelligent, le Smart Air Quality Monitor intègre Alexa. Autrement dit, si vous avez un smartphone avec Alexa ou de quelconques autres appareils Alexa ou enceintes connectées Echo, vous pourrez simplement demander vocalement la qualité de votre air. Le Smart Air Quality Monitor dispose aussi de fonctionnalités telles qu’un thermomètre et peut être utilisé pour allumer d’autres appareils, comme des thermostats, ventilateurs, volets et autres produits intelligents.

L’appareil est aussi capable de détecter certains polluants, comme la poussière, le monoxyde de carbone et d’autres composés organiques volatiles. Si vous êtes intéressé(e) par ce Smart Air Quality Monitor, sachez qu’il est actuellement disponible en précommandes sur le site Amazon. Les premières livraisons sont attendues pour le 8 décembre 2021.