Amazon lance sa deuxième génération d’écouteurs true wireless Echo Buds

Les écouteurs true wireless sont très populaires ces derniers temps. Les marques sont de plus en plus nombreuses, les modèles se multiplient. Voici la deuxième génération de Amazone Echo Buds.

Les écouteurs true wireless sont très demandés ces derniers temps, tant par les sportifs que les nomades qui cherchent une solution discrète pour écouter leur musique tout au long de la journée. Les fabricants se sont rapidement multipliés sur ce marché, intégrant même des marques dont ce n’était pas le coeur de métier. On compte aujourd’hui des centaines de modèles. Aujourd’hui, Amazon dévoile la deuxième génération de ses écouteurs Echo Buds.

Amazon lance ses Echo Buds de deuxième génération

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle paire d’écouteurs true wireless, vous pourriez donc être intéressé(e) d’apprendre qu’Amazon vient de lancer la deuxième génération d’Echo Buds. Ces nouveaux écouteurs du géant américain sont vendus à partir de 99 $ grâce à une promotion et il faut admettre que c’est une très bonne affaire à ce tarif.

En effet, pour ce tarif, vous aurez dans les oreilles des écouteurs dotés de la réduction de bruit active, une fonctionnalité que l’on retrouve sur des écouteurs vendus d’ordinaire bien plus chers, comme les Apple AirPods Pro. Amazon affirme que la technologie de réduction de bruit active intégrée dans ses écouteurs est en mesure de bloquer deux fois plus de bruit ambiant que ses prédécesseurs, parfait donc pour une utilisation dans des environnements bruyants.

Des écouteurs true wireless au rapport qualité/prix très intéressants

Ces nouveaux Amazon Echo Buds sont aussi 20 % plus compacts que leurs prédécesseurs, ce qui signifie qu’ils devraient aussi être plus légers, vous pourrez donc les porter plus longtemps encore sans les sentir dans vos oreilles, sans fatiguer d’une quelconque manière. Ces écouteurs disposent aussi de trois microphones chacun pour aider à capter votre son lorsque vous êtes en appel et améliorer ainsi la qualité.

Amazon introduit aussi une fonctionnalité permettant de localiser lesdits écouteurs dans l’éventualité où vous les égareriez. Il suffit de dire “Alexa, trouve mes écouteurs”. L’autonomie, quant à elle, est tout à fait décente, avec jusqu’à 5 heures d’utilisation avec la réduction de bruit activée, tandis que l’étui de charge offre 15 heures supplémentaires. Ces nouveaux Amazon Echo Buds sont donc vendus 99 $ ou 119,99 $ avec l’étui de charge sans fil mais c’est avec le tarif promotionnel. Le tarif normal public sera de 119,99 $ ou 139,99 $ avec l’étui sans fil.