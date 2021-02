Amazon : Jeff Bezos va quitter ses fonctions de CEO, mais conserve le rôle de président du conseil d’administration

Le milliardaire Jeff Bezos ne sera bientôt plus aux manettes d'Amazon.

Alors que le géant de l’e-commerce est plus puissant que jamais avec un bénéfice net doublé en pleine période de pandémie mondiale et une valorisation boursière de plus de 1600 milliards de dollars, Jeff Bezos a décidé de prendre du recul. Il va céder son rôle de directeur général à Andy Jassy dès le troisième trimestre : “Amazon est l’entreprise qu’elle est grâce aux inventions. Si vous vous y prenez bien, quelques années après une invention surprenante, les choses nouvelles deviennent normales. Les gens bâillent. C’est le plus grand compliment qu’un inventeur puisse recevoir. Amazon n’a jamais été aussi inventive, c’est donc un moment idéal pour cette transition.”

Le fondateur d'Amazon Jeff Bezos annonce qu'il cédera cette année le rôle de directeur général du géant du commerce en ligne tout en restant président de son conseil d'administration #AFP pic.twitter.com/yq2VGd8PdL — Agence France-Presse (@afpfr) February 2, 2021

S’il sera toujours engagé dans les grandes décisions du groupe américain Amazon en restant président du conseil d’administration, celui qui est au coude à coude pour le titre d’homme le plus riche du monde avec le patron de Tesla, Elon Musk, souhaite désormais consacrer son temps et son énergie dans des causes philanthropiques (Day One Fund et Earth Fund), l’aérospatiale (Blue Origin) et la presse (Washington Post).

Amazon va batailler avec Microsoft et Google pour s’imposer dans le cloud

Bien qu’inattendu, le remplacement de Jeff Bezos par Andy Jassy, chef de la branche Amazon Web Services, n’est pas anodin selon l’analyste Dan Ives de la société Wedbush Securities : “Son départ comme directeur général va provoquer une onde de choc dans le monde de la tech. C’est un titan du secteur. Il va laisser une marque indélébile ; il a changé le monde. Alors qu’Amazon se concentre sur ce secteur florissante qu’est le cloud et ses batailles contre Microsoft, le fait qu’Andy Jassy prenne les commandes indique le début d’un nouveau chapitre dans la course au cloud.”

Le futur patron Andy Jassy a rejoint Amazon lorsque l’entreprise était encore dans sa phase de décollage, en 1997, comme directeur du marketing. Il y a fondé Amazon Web Services en 2003. Cette division dédiée au cloud computing, mais également au cloud gaming, moins connue du grand public, est devenue l’une des plus profitables du groupe qui domine ce marché mondial devant ses concurrents Microsoft et Google.