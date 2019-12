Amazon interdit les livraisons FedEx aux vendeurs tiers

Afin de s'assurer la livraison en temps et en heure de ses colis, le géant de l'e-commerce a fait passé une note très remarquée à ses vendeurs tiers. Ceux-ci contestent une utilisation du monopole de l'entreprise.

Amazon est le champion de la livraison, non seulement parce qu’elle est gratuite avec l’abonnement annuel/mensuel Amazon Prime, mais également parce qu’elle est réalisé en 1 jour ouvré quel que soit l’importance du colis. Les membres Amazon standard qui ne bénéficient pas de la livraison gratuite conservent eux toujours un autre avantage : la livraison des livres pour seulement 0,01 centimes d’euros — une stratégie d’Amazon pour contourner la législation française qui lui a interdit en juillet 2014 de livrer gratuitement, une manière pour le gouvernement de protéger les libraires indépendants. Si Amazon a la main-mise sur ses modes de livraison, elle n’a en revanche pas de contrôler sur ceux de ses vendeurs tiers. Dans une décision inédite, la plateforme interdit à ces derniers d’utiliser les services de FedEx, comme le révèle le Wall Street Journal.

Des livraisons pas assez performantes

Les vendeurs tiers représentaient 58% du chiffre d’affaires du site de commerce en ligne en 2018 d’après Jeff Bezos, pour une valeur marchande totale de 160 milliards de dollars, et l’année 2019 ne devrait pas voir cette part décroître. Cependant Amazon interdit désormais à ses vendeurs tiers aux États-Unis d’utiliser les services FedEx Ground et Home, le site comptant sur des performances optimales dans la dernière ligne droite vers les fêtes de fin d’année. L’interdiction persistera selon la note “jusqu’à ce que les performances de ces méthodes de livraison s’améliorent.”

Un contrôle de tous les instants

Amazon investit d’énormes capitaux pour développer son service de livraison maison, s’appuyant sur l’établissement d’une flotte d’avions, d’utilitaires et de hubs. Il est possible pour les vendeurs tiers d’utiliser UPS ou FedEx Express, mais ce service est coûteux tant pour eux que pour le client en bout de chaîne. Amazon encourage fortement les vendeurs à utiliser son service Fullfilled by Amazon (FBA), dans lequel l’ensemble des commandes sont expédiées depuis ses entrepôts, au point que certains d’entre eux trouvent l’incitation suffisamment insistante pour se plaindre au Congrès d’une utilisation abusive de son monopole, comme le rapportait Ars Technica le mois dernier.