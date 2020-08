Amazon Games s’associe avec Smilegate RPG pour la distribution occidentale d’un MMORPG

Lost Ark de Smilegate RPG pourrait arriver en Europe et en Amérique du Nord en 2021, trois ans après sa sortie en Corée du Sud et deux ans après son lancement en Russie.

La filiale de l’éditeur coréen Smilegate a trouvé un accord avec Amazon Games, la branche jeu vidéo du géant de l’e-commerce, pour distribuer l’une de ses plus grosses productions en Occident dès l’année prochaine. Le titre en question pourrait être Lost Ark, fer de lance du catalogue de Smilegate RPG, un mix entre jeu de rôle en ligne et hack & slash en vue isométrique développé par Tripod Studio. Ce dernier se démarque par son monde constitué à 80% d’eau et composé d’une douzaine de continents. Classes, donjons, raids, artisanat ainsi que batailles en arènes entre joueurs et guildes sont bien évidemment au programme, sachant que le contenu est amélioré régulièrement avec des saisons. Un communiqué de presse précise que des détails spécifiques seront révélés ultérieurement.

Amazon Games signe un contrat pour distribuer un jeu de Smilegate RPG

“Amazon Games s’est engagé à offrir à ses clients les expériences de jeu les plus engageantes, à la fois par le biais de nos propres équipes de développement internes et des meilleurs studios de développement externes du monde entier“, a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games. “Smilegate a une solide expérience en matière de création de grands jeux que les joueurs adorent, conçus pour offrir des années de plaisir – exactement le type de jeux en ligne vivants et en croissance de premier ordre que nous souhaitons proposer à nos clients.”

“Smilegate RPG et Amazon Games combineront leur expertise respective pour proposer l’un de nos jeux AAA aux joueurs occidentaux“, a déclaré Chi Won Gil, PDG de Smilegate RPG. “Amazon Games occupe une position unique en tant qu’éditeur pouvant atteindre un public entièrement nouveau grâce à son engagement profond envers les clients et ses ressources et canaux de publication de jeux importants, notamment Twitch, Prime Gaming ou encore AWS.”

Un trailer pour Lost Ark