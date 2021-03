Amazon Games Montréal : un AAA multijoueur inédit est en préparation

Contrairement à Google qui a décidé de se retirer du développement dans l'industrie vidéoludique, Amazon confirme un peu plus son engagement dans le jeu vidéo avec la création d'un nouveau studio.

Après Seattle (Dragon’s Lair, The Grand Tour Game), Orange County (Breakaway, New World) et San Diego (Crucible), Amazon Games débarque à Montréal, au Canada, avec d’anciens cadres d’Ubisoft comme Luc Bouchard (directeur de production), Xavier Marquis (directeur créatif), Alexandre Remy (directeur de produit) et Romain Rimokh (directeur de contenu). Ces derniers sont connus pour être à l’origine de Rainbow Six Siege, le FPS tactique orienté eSport qui cumule aujourd’hui plus de 70 millions de joueurs.

Amazon Games today announced it has opened a new game development studio in Montreal, Canada. https://t.co/JVEWUro2wz — Amazon Games (@AMZNGameStudios) March 23, 2021

Amazon Games Montréal recrute activement des software developers et des game artists pour renforcer l’équipe de développement.

Amazon Games ouvre un studio à Montréal pour développer un jeu en ligne basé sur une nouvelle licence

“La richesse de la créativité montréalaise sera un atout précieux pour nos équipes de développement et d’édition“, a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games. “L’équipe de notre nouveau studio, hautement qualifiée et expérimentée, reflète notre ambition de recruter les plus grands talents pour créer les meilleurs jeux possibles. L’équipe de Montréal nous apporte ainsi son expertise des jeux en ligne ainsi qu’une passion pour la création d’expériences multijoueur centrées sur la communauté. J’ai hâte de voir cette équipe s’investir auprès de nos clients, de la voir grandir et développer son premier projet.”

“Suite à nos huit années d’expérience avec Rainbow Six Siege, nous sommes excités de repartir sur une page blanche et profiter de toute la liberté que nous offre Amazon pour créer une expérience unique“, a déclaré Xavier Marquis, directeur créatif d’Amazon Games Montréal. “Dès nos premières discussions, nous avons été sensible à leur vision stratégique long terme, ainsi que l’étendue de leurs expertise technique. C’est un plaisir de pouvoir collaborer avec Amazon Games et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée créer un studio ensemble.“