Amazon Games éditera la nouvelle licence multijoueur de Disruptive Games

Le studio indépendant américain Disruptive Games développe un jeu en ligne d'action-aventure multi-plateforme, jouable en coopération ou compétition, avec l'aide d'Amazon.

Dirigé par Eric Ellis, ancien responsable du département online d’Insomniac Games, Disruptive Games a pour ambition de créer des jeux centrés sur les interactions entre joueurs et repousser les limites du multijoueur. Le studio recherche actuellement des talents créatifs pour rejoindre l’équipe de développement et privilégie le travail collaboratif, entièrement à distance et accorde une importance cruciale au maintien d’une culture saine et positive.

Amazon Games inks publishing pact with indie studio Disruptive for new action-adventure title https://t.co/9VsEyJSnpT — GeekWire (@geekwire) June 2, 2022

“Nous avons hâte de construire une expérience en ligne qui favorise la créativité et les interactions sociales positives“, déclare Eric Ellis, PDG et fondateur de Disruptive Games. “L’équipe d’Amazon Games a adhéré à notre vision sur ce jeu et la communauté qu’il peut créer. Leur enthousiasme pour le projet et leur volonté de créer de grands jeux nous ont rapproché. Avec leur soutien à l’échelle internationale, déjà démontré par les lancements très réussis de New World et Lost Ark, nous sommes confiants dans l’avenir du projet“. Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games, ajoute : “Nous nous attachons à développer et publier des jeux de grande qualité qui soudent des communautés de joueurs durant plusieurs années. Nous y parvenons en créant nos propres licences et en publiant des projets externes d’équipes extraordinaires comme Disruptive Games. Ils créent une nouvelle approche du genre action-aventure multijoueur, avec un game design fort et un univers riche que nous sommes ravis d’aider à apporter aux joueurs.”