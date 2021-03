Amazon GameOn, l’app sociale pour partager de courtes vidéos de jeux, arrive sur iOS

Amazon s'est lancé comme il se doit sur le marché du jeu vidéo, en rachetant la plate-forme Twitch, en lançant son propre studio de développement. La vidéo autour du jeu vidéo est aussi très en vogue. Après un lancement sur Android, Amazon GameOn arrive sur iOS.

L’industrie du jeu vidéo a énormément évolué ces dernières années. Outre le jeu en lui-même, c’est tout un marché annexe qui croit en même temps que le nombre de joueurs dans le monde augmente, et notamment celui de la vidéo dédiée aux jeux vidéo. Amazon l’a bien compris en rachetant Twitch. Le géant américain lance aujourd’hui son application mobile GameOn sur iOS.

Amazon lance GameOn sur iOS

La plate-forme Twitch, propriété d’Amazon depuis août 2014, se concentre sur le jeu vidéo sur PC, avec des jeux souvent diffusés en direct pendant de longues périodes. Le jeu vidéo mobile est extrêmement populaire ces derniers temps. C’est probablement pour cette raison qu’Amazon a décidé de lancer GameOn, une nouvelle application mobile, une nouvelle plate-forme sociale permettant de partager de courts clips de sessions de jeux.

pour que les joueurs iOS partagent à leur tour leurs sessions de jeu

Contrairement à Twitch qui, comme on l’a dit, est plutôt réservé aux vidéos longues, GameOn a été pensée et conçue pour les sessions de jeu plus courtes, avec chaque clip pouvant faire entre 30 secondes et 5 minutes seulement. L’accent sera lui aussi particulièrement mis sur les jeux mobiles que l’on peut trouver dans l’Apple App Store pour que les joueurs iOS puissent télécharger ces jeux plus tard si l’envie leur prend.

Il n’est pas non plus question de diffusion en direct. Les joueurs enregistrent leurs sessions, par les moyens de leur choix, les éditent comme ils l’entendent, puis les envoient sur GameOn, ou sur une toute autre plate-forme d’ailleurs s’ils le souhaitent. Dans un sens, GameOn viendrait presque concurrencer une plate-forme comme YouTube qui offre aussi des fonctionnalités dédiées aux sessions de jeu, mais YouTube est bien plus générique et va bien au-delà du jeu vidéo. Les joueurs qui voudraient rester dans un cadre fermé strict pourraient être intéressés apr GameOn.

GameOn avait été lancée précédemment sur Android à la fin de l’année 2020. Les joueurs iOS qui pouvaient avoir l’impression d’avoir été mis de côté peuvent donc désormais la télécharger sur l’App Store.