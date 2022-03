Amazon Game Studios : Mike Frazzini annonce sa démission

Le patron d'Amazon Game Studios, Mike Frazzini, a décidé de quitter la division jeux vidéo du géant de l'e-commerce qu'il a lui-même contribué à créer.

Le porte-parole d’Amazon, Ryan Jones, a déclaré par l’intermédiaire d’un communiqué que Mike Frazzini n’est plus le responsable principal d’Amazon Game Studios : “Il était là au début, et son leadership et sa persévérance ont permis de construire la branche jeux vidéo à partir de rien. Nos récents succès avec New World et Lost Ark sont le résultat de la vision à long terme, axée sur le client, qu’il a contribué à établir pour ce business. Nous lui sommes très reconnaissants pour toutes ses contributions, et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière.”

Scoop: Amazon Game Studios boss Mike Frazzini is stepping down. Many current and former employees point to Frazzini as the main reason Amazon struggled to make games over the last decade https://t.co/BUHEnH6cLZ — Jason Schreier (@jasonschreier) March 26, 2022

Si l’ancien cadre a déclaré au personnel qu’il partait pour se consacrer à sa famille, certains employés l’avaient critiqué à plusieurs reprises en raison de son manque d’expérience dans l’industrie vidéoludique, en plus d’avoir un mauvais leadership. Alors qu’il travaillait auparavant dans la section dédiée aux livres, Mike Frazzini a sous-estimé le niveau d’implication que nécessite un milieu comme celui des jeux vidéo. Un problème qui est lié à la philosophie d’Amazon, une entreprise qui part souvent du principe que si vous pouvez réussir dans une certaine catégorie, vous pouvez réussir dans une autre.

Amazon, un réel avenir dans le jeu vidéo ?

Après avoir annulé, voire supprimé, des jeux à différents stades de développement (Breakaway, Crucible, The Lord of the Rings MMO), Amazon a connu un grand succès cet automne avec la sortie de New World. Andy Jassy, directeur général d’Amazon, avait alors déclaré que les jeux pourraient devenir la plus grande catégorie de divertissement de la société. L’ancien patron d’Amazon, Jeff Bezos, était également intervenu sur les réseaux sociaux en indiquant : “Après de nombreux échecs et revers dans le domaine des jeux, nous avons un succès (…) N’abandonnez pas, même si cela devient difficile.”

Depuis les grands débuts, le succès de New World s’est estompé. Il comptait 913.000 joueurs simultanés fin septembre 2021, et en compte aujourd’hui environ 26.500 selon les données de Steamcharts. Néanmoins, Lost Ark cartonne en Occident grâce au suivi d’Amazon avec pas moins de dix millions de joueurs en provenance d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Amérique du Sud et d’Australie sur 20 millions de joueurs sur PC dans le monde entier.